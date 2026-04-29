Jesteśmy zasypywani informacjami o upadku szpitali i całych sektorów tzw. służby zdrowia. Po co Polakom porodówki, mogą rodzić w Berlinie! Po co tomografy? Muzealny rentgen wystarcza! Na co onkologiczne procedury przedłużające życie, którego nie ma po co przedłużać! Liberalno-postępowe autorytety preferują aborcję z eutanazją, które spowodują redukcję kosztów i deficytów!

„Wszystko się wali” – ocenił sytuację poseł Patryk Jaki, mając na myśli wiele dziedzin naszego życia. Walą się górnictwo z rolnictwem, edukacja z kulturą, leśnictwo z lotnictwem… Tylko złodziejstwo z ku…stwem trzymają się mocno. To przypomina odnotowaną w historii wypowiedź komendanta Józefa Piłsudskiego u progu II RP. Spytał go mianowicie hr. Skrzyński, późniejszy premier, jaki jest program jego partii. „Bić ku…wy i złodziei, mości hrabio!”. Rzeczpospolitą mamy już trzecią, a ku…wy i złodzieje dominują jak zawsze, mości państwo! To jest dotkliwa diagnoza. Trzeba nam nowego Piłsudskiego, proszę szanownego elektoratu! Człowieka czynu, a nie gadulstwa! I odwagi trzeba, a nie kunktatorstwa.

Chora służba zdrowia! „Polacy nie mają tu żadnych praw, w tym prawa do leczenia”. Złodziejstwo trzyma się mocno

Jan Pietrzak, tygodnik „Sieci”