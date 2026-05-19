Polacy zadłużeni. Rekordzista ma zwrócić 16 mln zł

Polacy mają problemy z zadłużeniem. Największe trudności finansowe koncentrują się w miejscowościach liczących od 5 do 10 tys. mieszkańców. Rekordzistą jest 50-letni mieszkaniec powiatu bartoszyckiego w województwie warmińsko-mazurskim, który ma 16,3 mln zł długu wobec sądu.

Na liście Krajowego Rejestru Długów nikt nie chce się znaleźć, ale jeśli mamy niespłacone zobowiązania, trafiamy na listę windykacyjną.

Mieszkańcy małych miejscowości odpowiadają za niemal 30 proc. zadłużenia wszystkich konsumentów w Polsce. Choć sytuacja poprawia się dzięki niższej inflacji i wzrostowi wynagrodzeń, najliczniejszą grupą zadłużonych są osoby w wieku 36–45 lat.

Kto jest najczęściej się zadłuża?

Natomiast najwyższą wartość zaległości mają konsumenci między 46. a 55. rokiem życia. Mężczyźni stanowią blisko 70 proc. dłużników w małych miejscowościach i odpowiadają za 80 proc. całego zadłużenia. Średni dług mężczyzn wynosi 25,3 tys. zł, a kobiet 14,3 tys. zł.

pap, jb