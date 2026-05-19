Od 2 do 10 mln Polaków ma kryptowaluty. Wyniki badania NBP
Ilu Polaków ma kryptowaluty? Badania pokazują bardzo różne liczby.
NBP sprawdził to na tysiącu dorosłych Polaków i wyszło, że krypto ma około 6 proc. ludzi, czyli ok. 1,9 miliona osób. To ostrożne, pewne liczby.
Inne badanie, Ari10, mówi, że krypto ma aż 10 milionów Polaków – prawie dziesięć razy więcej! Różnice są, bo pytano ludzi inaczej i w innych grupach.
Kryptowaluty mają częściej młodzi ludzie i mężczyźni, tak jak w całej Europie.
Badanie NBP
Badanie zlecone przez NBP zostało wykonane przez firmę IPSOS na próbie 1 tys. respondentów. W omawianym badaniu 0,9 prob. respondentów zadeklarowało posiadanie jednostek stablecoinów, które „cechy są potencjalne najbliższe instrumentom do dokonywania płatności”.
Ankieta ujawnia
Z kolei we wtorkowym wydaniu „Puls Biznesu” czytamy, że rok temu w badaniu USE Research i Ari10 ponad 18 proc. Polaków zadeklarowało, że posiada w swoim portfelu aktywa kryptowalutowe.
„Relatywnie częściej kryptoaktywa posiadają mężczyźni niż kobiety oraz osoby młodsze niż starsze. Taki rozkład posiadaczy jest spójny z wynikami przeprowadzonych w innych krajach UE badań posiadania kryptoaktywów przez osoby fizyczne” - cytuje Narodowy Bank Polski dziennik.
pap, jb
