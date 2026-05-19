140 mln zł dla Kół Gospodarstw Wiejskich

Właśnie ruszył nabór wniosków w programie wsparcia dla działalności statutowej Kół Gospodarstw Wiejskich. Do podziału jest 140 mln zł. Dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Warto się pospieszyć, ponieważ decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowiło sypnąć groszem na lokalne inicjatywy mają pozwolić na sfinansowanie większej liczby lokalnych inicjatyw na terenach wiejskich. Najwięcej z nich dotyczy ochrony dziedzictwa kulturowego, organizacji tradycyjnych wydarzeń, promocji lokalnych produktów oraz ekologicznej produkcji żywności. Od stycznia do 15 maja do resortu rolnictwa wpłynęło blisko 5 tys. wniosków, dlatego zdecydowano się zwiększyć budżet konkursu o połowę – z 10 do 15 mln zł.

Aktywizacja rolników

Duża część zgłoszeń związana jest z bezpieczeństwem żywnościowym i aktywizacją mieszkańców wsi. Analiza złożonych ofert pokazuje również rosnące zainteresowanie projektami integracji międzypokoleniowej. Wiele inicjatyw ma umożliwić młodszym mieszkańcom zdobywanie wiedzy i umiejętności przekazywanych przez starsze pokolenia.

Promocja lokalnej przedsiębiorczości

Program ma wspierać także rozwój aktywności społecznej oraz promocję lokalnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Pełne wyniki tegorocznego naboru mają zostać ogłoszone pod koniec maja. Z informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że w Polsce zarejestrowanych jest obecnie ponad 19,2 tys. kół – najwięcej w województwach: mazowieckim, wielkopolskim i lubelskim.

Jakie wsparcie ze stronu rządu?

Wysokość wparcia z budżetu państwa uzależniona jest od liczby członków (na dzień złożenia wniosku). I tak, na 8 tys. mogą liczyć te jednostki, które tworzy nie więcej niż 30 osób; wsparcie na poziomie 9 tys. zł należy się organizacjom liczącym od 31 do 75 członków, a 10 tys. zł rocznie wypłacane jest kołom, w których skład wchodzi ponad 75 osób.

Grzegorz Szafraniec

Na podst. ARMiR, gov.pl