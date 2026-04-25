Syndrom Ormuzu: stawki wzrosły o 1000 procent!

Utrzymująca się od blisko dwóch miesięcy, niemal całkowita blokada cieśniny Ormuz spowodowała duże zmiany w ruchu statków handlowych. Korzysta na tym Kanał Panamski, w którym cena za przepłynięcie jednego statku wzrosła 10-krotnie - poinformowało radio France Info.

Kraje azjatyckie, najbardziej dotknięte trwającym kryzysem, poszukują nowych dróg morskich i źródeł zaopatrzenia w paliwa płynne, i przedsiębiorstwa transportowe są gotowe płacić za to wysoką cenę.

4 mln dol. za przepłynięcie kanału

Cztery miliony dolarów to kwota, którą wiele przedsiębiorstw płaci obecnie za przepłynięcie ich statków przez Kanał Panamski - poinformowała jego administracja. Wcześniej tranzyt jednego statku kosztował średnio 300-400 tys. dolarów, co znaczy, że cena wzrosła około dziesięciokrotnie.

W zwykłych warunkach przez Kanał Panamski przepływa około 6 proc. towarów w handlu światowym.

Skutki napięć na Bliskim Wschodzie

USA i Izrael 28 lutego zaatakowały Iran, który w odpowiedzi prowadził uderzenia na państwa Zatoki Perskiej i praktycznie zamknął cieśninę Ormuz, a USA wkrótce potem zablokowały irańskie porty. Obecnie trwa zawieszenie broni.

Blokada Ormuzu spowodowała wzrost cen paliw i nawozów na rynkach światowych. Przed wojną przez cieśninę transportowano od 20 do 45 proc. kluczowych środków do produkcji rolno-spożywczej oraz około jedną piątą światowego wolumenu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»»Wystrzeliła sprzedaż detaliczna – oglądaj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24