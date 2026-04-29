Na kłopoty... butelkomaty mobilne: kurierzy z e-sklepów

Miał być ekologiczny przełom, a wyszło jak zawsze – kolejki, nerwy i poczucie, że ktoś przerzucił problem na zwykłych obywateli. Ale rynek nie śpi – i właśnie znalazł sposób, który może uciszyć krytyków.

System kaucyjny od samego startu budzi ogromne emocje. Krytycy nie mają litości – narzekają na długie kolejki, w których trzeba swoje odstać, żeby dopchać się do, psujących się na potęgę i niemal zawsze przepełnionych, butelkomatów. Nie bez racji są opinie, że większość obowiązków związana z odzyskiem butelek i puszek została przerzucona na konsumentów! Nie brakuje też ostrzejszych opinii, że pod płaszczykiem ekologii zrobiono z ludzi… śmieciarzy.

Jak działa system?

Za wybrane opakowania – plastikowe butelki PET (do 3 litrów) oraz puszki (do 1 litra) – trzeba zapłacić dodatkowe 50 groszy kaucji. Pieniądze można odzyskać, ale pod warunkiem zwrotu opakowania. Musi ono posiadać specjalne oznaczenie kaucji, nie wolno go zgniatać, bo kod kreskowy musi być czytelny. Brzmi prosto? W praktyce bywa z tym różnie.

Kolejki, awarie, frustracja

Rzeczywistość szybko zweryfikowała założenia systemu. Konsumenci narzekają na: długie kolejki do butelkomatów, częste awarie urządzeń, notorycznie przepełnione maszyny. Dla wielu – zwłaszcza seniorów – wyprawa do sklepu tylko po to, by oddać butelki, stała się źródłem stresu i irytacji.

Niespodziewany ratunek

Gdy emocje sięgnęły zenitu, rynek błyskawicznie zareagował. I to w sposób, który może zmienić zasady gry.

Szlaki przeciera sklep Frisco.pl, który wprowadził usługę, którą kolokwialnie można uznać za „mobilne butelkomaty” – czyli odbiór opakowań przez kurierów przy okazji dostawy zakupów. Efekt? Jeden z najmocniejszych argumentów przeciwników systemu właśnie traci na znaczeniu.

Jak to działa w praktyce?

Proces jest prosty i wygodny. Sprowadza się do kilku puntów:

Odbierz worki na zwroty. Są automatycznie dodawane do zamówień z produktami objętymi kaucją. Klient może sam zdecydować, ile ich potrzebuje. Oddaj opakowania. Klient pakuje plastikowe butelki i puszki razem do worka i przekazuje kurierowi przy kolejnej dostawie (maksymalnie dwa worki). Nie trzeba ich oznaczać. Odzyskaj pieniądze. Po weryfikacji klient otrzymuje kwotę kaucji jako kupon lub przelew na konto.

Ekologia czy wygoda? Teraz jedno i drugie

System kaucyjny wciąż budzi kontrowersje, ale jedno jest pewne – rynek nie zamierza czekać. Jeśli takie rozwiązania, jak odbiór opakowań przez kuriera się przyjmą, problem kolejek i frustracji może odejść w zapomnienie.

Grzegorz Szafraniec

