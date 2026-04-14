Zarobił 2 400 zł na systemie kaucyjnym. To nauczyciel z Gdyni

Nowy trend związany z butelkomatami może stać się pomysłem na biznes. Nauczyciel z Gdyni zarobił już 2,4 tys. zł na zbiórce plastikowych butelek i, jak dodaje, to dopiero początek.

Nauczyciel z Gdyni, z którym rozmawiali dziennikarze „Gazety Wyborczej”, dzięki systemowi kaucyjnemu dorabia do pensji. Pod koniec lutego zamieścił w grupach internetowych ogłoszenie: „Przyjmę butelki po 30 gr za sztukę, minimum jednorazowo 50 sztuk”. Wysyłał też maile do hoteli, restauracji, pływalni i siłowni. Odpowiedziało wiele z tych miejsc.

Obecnie podjeżdża do restauracji, kurortów i hoteli, odbiera butelki i w ten sposób dorobił do nauczycielskiej pensji łącznie 2 400 zł w ramach systemu kaucyjnego. Jak podkreśla, traktuje to jako początek działalności, licząc na większe zyski w sezonie letnim, gdy liczba zwracanych opakowań znacząco rośnie.

wp, jb

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje*

»»Magyar obiecuje - forint zyskuje – oglądaj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24