Strata JSW gigantycznych rozmiarów. Co dalej...

6,255 mld zł szacunkowej straty netto zanotowała w 2025 r. grupa kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) – wynika z opublikowanego we wtorek raportu. Ostateczne wyniki JSW za 2025 r. mają zostać opublikowane 30 kwietnia br.

Wstępne wyniki

Zgodnie z raportem szacunkowa strata operacyjna za 2025 r. wyniosła 2,213 mld zł, szacunkowe przychody ze sprzedaży 9,408 mld zł, a szacunkowa EBITDA za 2025 r. ukształtowała się na poziomie minus 4,989 mld zł.

Produkcja węgla ogółem wyniosła 13,0 mln ton, w tym produkcja węgla koksowego 11,0 mln ton i energetycznego 2,0 mln ton, a produkcja koksu ogółem 3,15 mln ton.

JSW zastrzegła, że zaprezentowane wyniki stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2025 r. i mogą ulec zmianie.

W raporcie zapowiedziano, że ostateczne wyniki finansowe za 2025 r. zostaną szczegółowo przedstawione w skonsolidowanym raporcie grupy JSW za 2025 r., którego publikację zaplanowano na 30 kwietnia 2026 r.

Początkowo JSW deklarowała publikację raportu rocznego za 2025 r. 26 marca br., jednak 11 marca datę tę przełożono na 28 kwietnia br.

W 2024 r. strata netto JSW wyniosła 7,3 mld zł, przy ujęciu odpisu aktualizującego wartość niefinansowych aktywów trwałych w łącznej wysokości 6,4 mld zł.

pap, jb