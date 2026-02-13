Załoga JSW poświęca 1,2 mld zarobków, by ratować firmę

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podpisał porozumienie z reprezentatywnymi związkami zawodowymi w sprawie dostosowania kosztów pracy do możliwości finansowych spółki - poinformowała w piątek JSW. Oszczędności z tytułu porozumienia w latach 2026-2027 oszacowano na 1,2 mld zł.

„Dziś (13.02.) Zarząd JSW S.A. wraz z Reprezentatywnymi Związkami Zawodowymi przy udziale Wiceministra Aktywów Państwowych Grzegorza Wrony, podpisał Porozumienie w sprawie dostosowania poziomu kosztów pracy do aktualnych możliwości finansowych Spółki” - podała w komunikacie JSW. Podkreśliła, że porozumienie zawarto po przeprowadzeniu referendum pracowniczego, w którym ponad 97 proc. pracowników opowiedziało się za jego przyjęciem.

Zgoda na oszczędności na pensjach rzędu 1,2 mld zł

Spółka dodała, że łączne oszczędności wynikające z zawartego porozumienia w latach 2026-2027 oszacowano na ok. 1,2 mld zł, co powinno umożliwić pozyskanie finansowania niezbędnego dla dalszego działania JSW.

Celem dokumentu jest zawieszenie niektórych postanowień porozumień zbiorowych zawartych z organizacjami związkowymi oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w JSW. Spółka wśród kluczowych zmian wymieniła zawieszenie prawa do 14-tej pensji za 2026 rok, przesunięcie terminu wypłaty 14-tej pensji za 2025 rok na rok 2027, a także wprowadzenie płatności nagrody barbórkowej w ratach za lata 2025-2027. Dodatkowo zawieszona zostanie wypłata deputatu węglowego oraz ograniczenie innych świadczeń.

„Jednym z najistotniejszych zapisów Porozumienia Zawieszającego jest możliwość przywrócenia zawieszonych świadczeń w przypadku poprawy sytuacji finansowej Spółki. Zgodnie z zapisami Porozumienia, jeżeli w trakcie obowiązywania porozumienia sytuacja ekonomiczna JSW się poprawi, Spółka zobowiązuje się do wypłaty zawieszonych świadczeń” - podkreśliła JSW.

Oszczędności „na wczoraj”

Dokument - jak podano - wejdzie w życie z dniem jego podpisania, z mocą obowiązywania od 1 lutego 2026 roku. Porozumienie zostało zawarte na okres 23 miesięcy, a jego obowiązywanie zakończy się 31 grudnia 2027 roku. Jest ono częścią programu naprawczego JSW.

Cytowany w komunikacie spółki wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona ocenił, że porozumienie jest efektem dialogu i wspólnego wysiłku wszystkich stron. „W bardzo trudnych uwarunkowaniach rynkowych udało się wypracować rozwiązania oparte na odpowiedzialności i wzajemnym zaufaniu. (…) To ważny krok, który daje JSW realną szansę na stabilizację, pozyskanie finansowania i zabezpieczenie przyszłości miejsc pracy” - ocenił Wrona.

Natomiast p.o. prezesa JSW Bogusław Oleksy stwierdził, że podpisane porozumienie jest efektem wymagających negocjacji. „Ten kompromis jest niezbędnym elementem realizacji Planu naprawczego JSW i tworzy warunki do odbudowy stabilności finansowej Spółki. (…) JSW otrzymuje dziś realną szansę na dalsze funkcjonowanie, rozwój i utrzymanie miejsc pracy” - dodał.

W piątek rano informowano, że w zakończonym w piątek referendum, w którym wzięło 16,2 tys. pracowników, 97,4 proc. opowiedziało się za przyjęciem porozumienia, a przeciw było 2,76 proc. załogi. „Decyzja ta otwiera drogę do podpisania porozumienia i uruchomienia działań stabilizujących sytuację spółki” - skomentowała JSW.

Obniżki płac także dla zarzdu i rady nadzorczej JSW

W środę spółka poinformowała, że ze względu na jej trudną sytuację finansową członkowie zarządu zawnioskują o obniżenie swoich wynagrodzeń, aby były dostosowane do aktualnych realiów finansowych. Wiceminister Wrona podał z kolei, że MAP zawnioskuje o zwołanie walnego zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o obniżeniu wynagrodzenia członków rady nadzorczej JSW.

Grupa Kapitałowa JSW to spółka akcyjna, największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w UE i jeden z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Podstawowa działalność grupy JSW to produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych. JSW prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Do Skarbu Państwa należy 55,16 proc. akcji JSW.

JSW miała stratę netto po trzech kwartałach 2025 r. narastająco 2,9 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7 mld zł, a wynik EBITDA minus 1,4 mld zł. W samym trzecim kwartale JSW wypracowała 2,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, przy stracie brutto ze sprzedaży w wysokości 524 mln zł. EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła minus 485 mln zł, a strata netto 794 mln zł.

PAP, sek

