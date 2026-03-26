Banki w 2025 r.: finansowe eldorado

Wynik finansowy netto sektora bankowego w 2025 r. wzrósł o 21,5 proc. względem 2024 r. i wyniósł 48,7 mld zł - poinformował w czwartek Główny Urząd Statystyczny (GUS). Na ten wynik złożyły się zyski netto wypracowane przez 538 banków oraz straty netto 15 instytucji.

Główny Urząd Statystyczny przekazał, że wynik finansowy netto sektora bankowego w 2025 r. wyniósł 48,7 mld zł, wobec 40,1 mld zł w poprzednim roku. Z kolei suma bilansowa banków, jak wynika z danych GUS, na koniec 2025 r. była wyższa niż przed rokiem o 9,6 proc. i wyniosła 3 633,6 mld zł. Wartość kredytów sektora niefinansowego wzrosła o 6,1 proc. do kwoty 1 266,6 mld zł, a wartość depozytów tego sektora wzrosła o 8,3 proc. do 2 103,5 mld zł.

538 banków wypracowało zysk, 15 zanotowało stratę

W informacji GUS podano, że na wynik netto banków w ub. r. złożyły się zyski netto na kwotę 51,5 mld zł wypracowane przez 538 banków (50 komercyjnych i 488 spółdzielczych) oraz straty netto o wartości 2,8 mld zł poniesione przez 15 banków komercyjnych (w tym 11 oddziałów instytucji kredytowych). Urząd zwrócił uwagę, że poprawa wyniku finansowego netto sektora bankowego nastąpiła przede wszystkim dzięki:

► wyższemu wynikowi z tytułu odsetek (o 3,6 mld zł),

► dodatniemu wynikowi z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (2,2 mld zł wobec straty w wysokości 1,6 mld zł w 2024 r.)

► niższym rezerwom (o 3,5 mld zł).

Co się składało na aktywa i pasywa banków?

Na koniec ub. roku największą pozycją aktywów banków były aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu - stanowiły one 65 proc. wszystkich aktywów (w 2024 r. było to 64,8 proc.). Z kolei po stronie pasywów największy udział miały zobowiązania finansowe, które stanowiły 87,8 proc. całości (88,6 proc. w 2024 r.). Udział kapitałów własnych w pasywach wyniósł 8,9 proc. (o 0,3 p. proc. więcej niż rok wcześniej).

Portfel kredytowy banków

Urząd przekazał ponadto, że na koniec grudnia 2025 r. wartość kredytów sektora niefinansowego wyniosła 1 266,6 mld zł (wzrost o 6,1 proc. w stosunku do 2024 r.). Z informacji wynika, że w sektorze niefinansowym większą część stanowiły kredyty udzielone gospodarstwom domowym (63 proc. wartości kredytów sektora), w których kredyty przeznaczone na nieruchomości mieszkaniowe stanowiły 62,1 proc.

Kredyty mieszkaniowe powiązane z kursem frank szwajcarski/złoty stanowiły 1,4 proc. całości kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych - w 2024 r. było to 2,3 proc. Większość (63,7 proc.) kredytów dla firm należała do małych i średnich przedsiębiorstw.

Pod względem produktowym największy udział w kredytach przedsiębiorstw miały kredyty operacyjne (181,2 mld zł, wzrost o 6,7 proc.) i kredyty inwestycyjne (177,6 mld zł, wzrost o 8,2 proc.). Kredyty przedsiębiorstw przeznaczone na nieruchomości miały wartość 71,3 mld zł (wzrost o 6,7 proc.).

Stan depozytów

Według stanu na 31 grudnia 2025 r. wartość depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosła 2 372,0 mld zł, czyli o 8,3 proc. więcej niż rok wcześniej, z czego 88,7 proc. należało do sektora niefinansowego, a 11,3 proc. do sektora instytucji rządowych i samorządowych. Z kolei w strukturze depozytów sektora niefinansowego 68,8 proc. stanowiły depozyty bieżące. Udział depozytów terminowych zmniejszył się do 31,2 proc. (o 0,8 p. proc.).

Struktura sektora bankowego

GUS podkreślił, że w ub. roku działalność operacyjną rozpoczął jeden bank ze 100 proc. udziałem kapitału zagranicznego oraz trzy oddziały instytucji kredytowych. Działalność zakończył z kolei jeden oddział instytucji kredytowej oraz jeden bank spółdzielczy, który połączył się z polskim bankiem komercyjnym. Ponadto, jak podał GUS, w wyniku zmian właścicielskich, jeden bank komercyjny kontrolowany przez kapitał zagraniczny stał się bankiem ze 100 proc. udziałem kapitału zagranicznego.

PAP, sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Tusk i Trzaskowski ograni w Brukseli

Kiedy koniec bałaganu z używaną odzieżą?

Lewica chce pod przykrywką wprowadzić podatek katastralny. Wystarczy uważnie przeanalizować projekt nowej ustawy

»»Wraca temat podatku katastralnego – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24