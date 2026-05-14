Rekordy cenowe miedzi widać w zyskach KGHM

W pierwszym kwartale 2026 roku Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła zysk netto na poziomie ponad 3,5 mld zł, przy rekordowych przychodach z umów z klientami i ponad dwukrotnym wzroście zysku operacyjnego EBITDA - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa odnotowała istotną poprawę wyników polskich kopalń i hut, przy utrzymaniu wysokiej kontrybucji aktywów zagranicznych. Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła 176 tys. ton i była o 4 proc. wyższa w ujęciu rocznym. Koszt C1 kształtował się na poziomie 1,69 USD/funt i był aż o 35 proc. niższy w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej - napisano w opublikowanym w środę komunikacie spółki.

„Wynik minionego kwartału to potwierdzenie bardzo dobrej kondycji Polskiej Miedzi i jej zdolności do aktywnego zarządzania procesami biznesowymi w warunkach niepewności rynkowej. Dzięki skutecznej dywersyfikacji sprzedaży, zabezpieczeniu cen znacznej części dostaw energii oraz rosnącej efektywności operacyjnej jesteśmy w stanie wykorzystać nadarzające się szanse i budować wartość dla naszych akcjonariuszy. To szczególnie ważne w kontekście naszych ambitnych planów rozwojowych. Wypracowane zyski pozwolą nam na strategiczne inwestycje, które wzmocnią pozycję KGHM w nadchodzących dekadach” - powiedział cytowany w komunikacie prezes zarządu KGHM Remigiusz Paszkiewicz.

Podano, że przychody Grupy Kapitałowej wzrosły o prawie 2,9 mld zł i osiągnęły poziom 11,9 mld zł. Poprawę zanotowano we wszystkich kluczowych segmentach biznesowych. KGHM Polska Miedź osiągnęła rekordowe przychody na poziomie blisko 10,5 mld zł tj. o 39 proc. wyższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Głównym czynnikiem wzrostu przychodów wyższe notowania miedzi

„Głównym czynnikiem decydującym o istotnym wzroście przychodów na poziomie Grupy KGHM była zmiana notowań podstawowych produktów i poziomy zrealizowanych premii. Istotny, pozytywny wpływ miała również polityka kontraktowania oraz proces zarządzania ryzykiem kursowym. Pozwoliły one ograniczyć negatywny wpływ spadku średniego kursu dolara amerykańskiego na poziom przychodów” - czytamy w komunikacie.

Koszt C1 (jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej) dla Grupy KGHM wyniósł w pierwszym kwartale 2026 roku 1,69 USD/funt i był niższy od wykonanego w analogicznym okresie roku ubiegłego o 35 proc.. Grupa zanotowała znaczące spadki kosztu C1 we wszystkich segmentach operacyjnych, głównie dzięki wysokiej wycenie produktów ubocznych tj. srebra i metali szlachetnych. Koszt C1 bez podatku od wydobycia osiągnąłby wartość ujemną.

Wysokie przychody i ustabilizowanie bazy kosztowej pozwoliły osiągnąć wynik operacyjny EBITDA na poziomie skonsolidowanym na poziomie 5,46 mld zł, co oznacza ponad dwukrotny wzrost w ujęciu rocznym. Na poziomie jednostkowym wynik operacyjny był ponad 3 razy lepszy niż w I kwartale ubiegłego roku i wyniósł 4,24 mld zł.

To efekt poprawy wyników kopalń i hut oraz wyceny zapasów z tytułu istotnie wyższych notowań srebra i miedzi w raportowanym okresie. Kwartalny zysk netto w ujęciu skonsolidowanym wyniósł 3,53 mld zł, a jednostkowym 2,97 mld zł.

KGHM zachowuje wysoką płynność finansową

Jednocześnie, Grupa KGHM zachowuje wysoką płynność finansową oraz stabilność zadłużenia. Na koniec pierwszego kwartału wskaźnik długu netto do skorygowanej EBITDA wyniósł 0,6, co stanowi potwierdzenie efektywnej kontroli zadłużenia, zarządzania bilansem i ryzykiem, wspieranej dodatnimi przepływami. W I kwartale br. spółki zagraniczne Grupy wpłaciły do KGHM Polska Miedź łącznie 175 mln dolarów z tytułu spłaty pożyczek, gwarancji i pozostałych usług.

Produkcja miedzi: 176 tys. ton

W pierwszych trzech miesiącach 2026 roku produkcja miedzi płatnej w Grupie KGHM była zgodna z założeniami budżetowymi i wyniosła 176 tys. ton. Osiągnięte wyniki produkcyjne były o 4 proc. wyższe w ujęciu rocznym. Grupa wyprodukowała również 329 ton srebra metalicznego, 37 tys. troz metali szlachetnych oraz 0,9 mln funtów molibdenu.

W raportowanym okresie produkcja miedzi w koncentracie w aktywach krajowych wyniosła 102,6 tys. ton, co było efektem m.in. wzrostu wydajności produkcyjnej oddziałów górniczych. Natomiast produkcja miedzi elektrolitycznej osiągnęła poziom 145,3 tys. ton. Produkcja miedzi płatnej w kopalni Sierra Gorda wyniosła 20,6 tys. ton (dla 55 proc. udziału KGHM), a w segmencie KGHM INTERNATIONAL LTD. 10,0 tys. ton. Kopalnia Sierra Gorda odnotowała 54 proc. wzrost produkcji srebra oraz 80 proc. molibdenu względem analogicznego okresu rok wcześniej.

Grupa KGHM Polska Miedź znajduje się w dziesiątce największych producentów miedzi górniczej na świecie i jest drugim co do wielkości producentem srebra. Posiada aktywa górnicze - kopalnie rud miedzi oraz pierwiastków towarzyszących, takich jak srebro, molibden, nikiel, złoto i innych metali - zlokalizowane w Polsce, USA, Chile i Kanadzie oraz huty miedzi w Polsce. Największym akcjonariuszem KGHM Polska Miedź jest Skarb Państwa, do którego należy 31,79 proc. akcji spółki.

PAP, sek

