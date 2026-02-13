Załoga JSW jednomyślna: chcą ratować miejsca pracy

Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) opowiedzieli się w referendum za przyjęciem porozumienia zawieszającego. Decyzja ta otwiera drogę do podpisania porozumienia i uruchomienia działań stabilizujących sytuację spółki.

„Wynik głosowania: TAK – 97,24% NIE - 2,76%” - czytamy w komunikacie na stronie internetowej spółki.

Udział w głosowaniu wzięło 16 203 pracowników JSW.

„Zarząd JSW SA dziękuje załodze za liczny udział w referendum oraz za odpowiedzialną i przemyślaną decyzję, która ma fundamentalne znaczenie dla przyszłości spółki i ochrony miejsc pracy” - podano także.

Co zawiera porozumienie strony pracowniczej z zarządem?

6 lutego JSW podało, że uzgodniło warunki porozumienia zawieszającego z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w spółce. Porozumienie zawieszające będzie miało na celu wprowadzenie czasowych zmian w zakresie warunków zatrudnienia pracowników w odpowiedzi na trudną sytuację ekonomiczną firmy. Projekt miał zostać skonsultowany z pracownikami w formie referendum 12 lutego.

Przedmiotem projektu porozumienia zawieszającego jest zawieszenie stosowania postanowień niektórych porozumień zbiorowych zawartych ze związkami zawodowymi oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w JSW, oraz wyjątkowe, czasowe stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z pracownikami w zakresie wskazanym w projekcie, w tym zawieszenie prawa do 14-tej pensji za 2026 rok, przesunięcie terminu płatności 14-tej pensji za 2025 rok na rok 2027 r., płatność nagrody barbórkowej z ekwiwalentem barbórkowym za lata 2025-2027 w ratach, zawieszenie wypłaty deputatu węglowego oraz ograniczenie innych świadczeń.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Samochody będą „donosić” na właścicieli?

Unia dwóch prędkości, czyli wstęp do superpaństwa

Mec. Wąsowski o nowelizacji ustawy o KSC: piękne hasła maskują brutalną rzeczywistość proceduralną!

»»Unia dwóch prędkości coraz bliżej! – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24