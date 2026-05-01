Węglowy gigant z ryzykiem utraty płynności. Jest data

Jastrzębska Spółka Węglowa widzi ryzyko utraty płynności w sierpniu m.in. przy braku realizacji pożyczki z ARP - podała spółka w raporcie rocznym. JSW liczy, że środki z pożyczki mogłyby do niej wpłynąć w maju i czerwcu, kontynuuje działania naprawcze.

„W wyniku analizy scenariuszowej JSW identyfikuje, przy braku realizacji pożyczki z ARP oraz przy zwiększeniu poziomu zobowiązań handlowych do wysokości dopuszczalnych przepisami prawa (KSH), ryzyko utraty płynności przez JSW w miesiącu sierpniu 2026 roku” - podała spółka w raporcie.

„JSW dysponuje informacją z Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Ministerstwa Energii skierowaną do Instytucji Finansowych oraz ARP w zakresie podjętych przez jednostki administracji państwowej działań mających na celu zapewnienie kontynuacji działalności JSW jako jednostki o dużym znaczeniu gospodarczym dla UE” - napisano.

Decydujące 2 mld zł z Agencji Rozwoju Przemysłu

JSW podała, że uwzględniając brak realizacji założeń i działań płynnościowych będących w toku, w tym założeń restrukturyzacyjnych dotyczących oszczędności kosztowych, możliwych do uzyskania cen sprzedaży oraz zakładanego wolumenu wydobycia; pożyczki ARP w kwocie 2 mld zł oraz zawarcia umowy z ARP; skorzystania przez zakładaną liczbę pracowników ze świadczeń osłonowych na podstawie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego; pomyślnego zakończenia negocjacji z instytucjami finansowymi; transakcji sprzedaży aktywów JSW (JZR, PBSz) grupa nie byłaby w stanie zachować płynności w ciągu 12 miesięcy od daty sporządzenia raportu.

JSW podała w raporcie, że plan naprawczy z dnia 8 grudnia 2025 roku zakładał uruchomienie w 2026 roku pożyczki ze źródeł zewnętrznych w kwocie 2,9 mld zł Funduszu Reprywatyzacji, ale „z uwagi na obiektywne okoliczności w aktualizacji planu dokonano zmiany tego instrumentu na pożyczkę ARP w kwocie 2,0 mld zł„.

Nowelizacja ustawy umożliwiająca ARP udzielenie pożyczki czeka na podpis prezydenta. Spółka liczy, że środki mogłyby do niej wpłynąć w maju i czerwcu.

„Jednocześnie spółka uzyskała potwierdzenie ze strony Ministerstwa Aktywów Państwowych co do działań podejmowanych przez MAP mających na celu udzielenie pożyczki przez ARP. Założono zawarcie umowy pożyczki w maju 2026 roku i uruchomienie przepływów pieniężnych na obsługę zobowiązań JSW w maju i czerwcu 2026 roku” - podała JSW.

6,25 mld zł straty węglowej spółki

Grupa JSW miała w 2025 roku 6,25 mld zł skonsolidowanej straty netto i 4,99 mld zł straty EBITDA. Przed rokiem spółka miała 7,28 mld zł straty netto i 6,5 mld zł straty EBITDA. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Na wyniki wpływ miało ujęcie odpisu aktualizującego wartość niefinansowych aktywów trwałych w łącznej wysokości 3,17 mld zł.

Strata EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła w 2025 roku blisko 1,7 mld zł wobec 396 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody wyniosły 9,41 mld zł wobec 11,33 mld zł w 2024 roku.

W segmencie węglowym strata EBITDA wyniosła 3,4 mld zł, a w koksowym strata była na poziomie ponad 1,7 mld zł.

„Osiągnięte przez grupę kapitałową JSW wyniki odzwierciedlają trudne otoczenie rynkowe, bezpośrednio związane ze spadkiem cen surowców oraz presją kosztową” - napisał w liście do akcjonariuszy Bogusław Oleksy, p.o. prezesa JSW.

Przepływy z działalności operacyjnej były w 2025 roku ujemne i wyniosły minus 440,8 mln zł wobec minus 89,5 mln zł rok wcześniej. „W 2025 roku Jastrzębska Spółka Węglowa wyraźnie zwiększyła wydobycie węgla w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednocześnie Spółka funkcjonowała w tamtym okresie pod silną presją cenową, która co prawda w bieżącym roku uległa niewielkiemu złagodzeniu - jednak poziomy cen węgla koksowego i koksu są nadal dalece niesatysfakcjonujące z perspektywy naszych wyników. Dlatego bez wdrożenia kompleksowego planu restrukturyzacji poprawa sytuacji finansowej spółki i grupy kapitałowej nie będzie możliwa” - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Bogusław Oleksy, p.o. prezesa JSW.

Kopalnia węgla Budryk z grupy JSW / autor: materiały prasowe JSW / fot. Dawid Lach

JSW w procesie restrukturyzacji

„Niezmiennie naszym kluczowym wyzwaniem pozostaje zapewnienie bieżącej płynności finansowej, dlatego - przy bardzo istotnym wsparciu Ministerstwa Aktywów Państwowych - prowadzimy intensywne działania w zakresie pozyskania finansowania niezbędnego dla dalszego funkcjonowania JSW”- dodał.

Jak poinformował, spółka jest również przygotowana do wdrożenia rozwiązań przewidzianych w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa, w tym umożliwienia pracownikom skorzystania z urlopów górniczych oraz jednorazowych odpraw pieniężnych.

Jak podano, zarząd JSW prowadzi prace nad pozyskaniem finansowania komercyjnego na rynkach międzynarodowych.

„Wchodząc w rok 2026, JSW kontynuuje proces głębokiej transformacji ukierunkowanej na odbudowę rentowności, stabilności finansowej oraz efektywności operacyjnej. Jest to tym trudniejsze, że nie możemy liczyć na środki z funduszu stabilizacyjnego (FIZ), dlatego musimy skupić się na dywersyfikacji źródeł finansowania, istotnej poprawie efektywności wydobycia oraz realizacji działań naprawczych wynikających z trwającej restrukturyzacji biznesowej. Kluczowa pozostaje rygorystyczna kontrola kosztów, poprawa sprawności operacyjnej oraz konsekwentna realizacja priorytetów strategicznych, które mają umożliwić spółce dostosowanie się do szybko zmieniających się warunków rynkowych” - napisał Oleksy do akcjonariuszy.

Wyniki finansowe i biznes JSW w 2025 r.

W 2025 roku kopalnie wchodzące w skład grupy JSW wyprodukowały o 6,2 proc. więcej węgla i 2,9 proc. więcej koksu w porównaniu do 2024 roku. Produkcja wyniosła odpowiednio ponad 13 mln ton węgla oraz 3,2 mln ton koksu. Średnia cena węgla koksowego wyprodukowanego w JSW wyniosła 685,8 zł za tonę, 23,7 proc. poniżej ceny uzyskanej w roku 2024. Spadek dotyczył również ceny koksu, która osiągnęła wartość 969,5 zł za tonę, 25,6 proc. mniej niż rok wcześniej.

Sprzedaż węgla ogółem do odbiorców zewnętrznych w 2025 roku w stosunku do roku 2024 wzrosła o 21,1 proc. do poziomu ponad 9 mln ton. Sprzedaż koksu w tym czasie była niższa o 1,9 proc. i spadła do poziomu niespełna 3,2 mln ton.

Jak podano w komunikacie prasowym, spółka kontynuuje inwestycje niezbędne do jej funkcjonowania i dalszego rozwoju.

W 2025 roku wydatki na inwestycje w ujęciu gotówkowym w grupie JSW osiągnęły wartość 3,44 mld zł i były niższe o 17,5 proc. rok do roku. Były to przede wszystkim wydatki na wyrobiska górnicze, zakłady przeróbki mechanicznej węgla, urządzenia transportowe, zakup i modernizację obudów zmechanizowanych oraz modernizację baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń.

PAP Biznes, sek

