Kino Polska. Tyle wypracowało zysku

Kino Polska TV miało 79,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2025 r. wobec 66,72 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

„Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Kino Polska TV za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2025 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2024.

- Przychody z umów z klientami

12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2025 r.: 333 733 tys. zł 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2024 r.: 315 499 tys. zł wzrost o 6% (r/r)

- Zysk na działalności operacyjnej

12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2025 r.: 99 443 tys. zł 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2024 r.: 84 241 tys. zł wzrost o 18% (r/r)

- Zysk netto

12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2025 r.: 79 449 tys. zł 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2024 r.: 66 718 tys. zł wzrost o 19% (r/r)” - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2025 r. wyniósł 55,56 mln zł, co oznacza wzrost o 87% r/r.

W analizowanym okresie największy wzrost, w porównaniu do analogicznych miesięcy ubiegłego roku, osiągnęły segmenty Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne oraz Stopklatka. Grupa zanotowała także dodatnie różnice kursowe. W analizowanych miesiącach niższe rezultaty są widoczne m.in. w segmentach Sprzedaż licencji oraz Zoom TV - czytamy dalej.

Ostateczne wyniki zostaną opublikowane 16 kwietnia 2026 r.

Grupa Kino Polska TV, będąca częścią SPI International, firmy należącej do Grupy Canal+, zajmuje się dystrybucją i produkcją treści dla telewizji, na platformy VOD, do serwisów streamingowych oraz kin, a także sprzedażą licencji programowych. Jest również nadawcą tematycznych kanałów telewizyjnych, dystrybuowanych w naziemnej telewizji cyfrowej, w sieciach kablowych i na platformach satelitarnych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.

