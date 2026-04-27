Koniec kar za dachy z azbestem?
System usuwania azbestu z dachów działa na wsi w tempie, które przy obecnym finansowaniu rozciąga cały proces na 100-140 lat, a skala zalegających rakotwórczych odpadów szacowana jest na siedem milionów ton.
W latach 2024-2025 przeznaczono na dofinansowanie całego procesu z budżetu państwa kwotą zaledwie 141 mln zł, co pozwoliło usunąć tylko 515 tys. ton eternitu. Efekt: tempo prac kuleje, a zagrożenie się nie zmniejsza.
Zablokowane samorządy
Samorządy funkcjonują bez planu wydatków na 2026 rok, co blokuje przetargi i programy wieloletnie. Pojawia się postulat stałego finansowania na poziomie 150-200 mln zł rocznie oraz powiązania tych działań z programem Czyste Powietrze.
Formalności jest za dużo
Zmiany przepisów miałyby dotyczyć ograniczenia formalności i dopuszczenia trwałego zabezpieczania części materiałów bez demontażu, przy równoległych ułatwieniach w sprawozdawczości i wywieraniu większej presji na aktualizację danych. Stawką pozostaje przyspieszenie całego systemu – od ewidencji po realne usuwanie lub zabezpieczanie azbestu blokującego inwestycje i poprawę jakości powietrza.
Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; na podst.: Izby Rolnicze, portalsamorzadowy.pl, agronews.com.pl
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Producenci drobiu: rośnie import jaj do Polski
Bacowie załamani: wełna dziś nic nie warta
Podaż pieniądza: skąd tak wielka fala gotówki w marcu?
