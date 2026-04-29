Powstanie marka „Polska Wołowina”
Podpisano porozumienie branży hodowlanej i przetwórczej w sprawie budowy wspólnej, globalnej marki „Polska Wołowina”, która ma wyrwać sektor z pułapki taniego, anonimowego surowca.
Zakłada się, że bez silnej identyfikacji i klarownego komunikatu produkt przegrywa cenowo z importem, a producenci tracą marże i kontrolę nad rynkiem.
Wyjątkowe jest to, że wszystkie kluczowe zakłady, odpowiadające za większość ubojów i eksportu, zdecydowały się na wspólne działania, aby odejść od konkurowania wyłącznie cenami, budując rozpoznawalność i wyższą wartość produktu.
Celem jest zatrzymać większą część zysków w kraju
Marka ma obejmować rynek krajowy i zagraniczny oraz opierać się na mierzalnych standardach jakości. Zakłada się, że połączenie całego łańcucha – od rolnika po eksport – ma zatrzymać większą część zysków w kraju i ograniczyć presję cenową. Równolegle rozwijany jest dostęp do nowych rynków, w tym azjatyckich, gdzie rozszerzane są możliwości eksportu wołowiny i jej przetworów.
Sygnatariusze porozumienia, któremu patronuje resort rolnictwa, zgodzili się, że wzrost eksportu musi iść w parze z wyższym popytem wewnętrznym, aby sektor nie był uzależniony wyłącznie od sprzedaży zagranicznej i globalnych wahań cen.
Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.