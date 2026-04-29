Powstanie marka „Polska Wołowina”

Podpisano porozumienie branży hodowlanej i przetwórczej w sprawie budowy wspólnej, globalnej marki „Polska Wołowina”, która ma wyrwać sektor z pułapki taniego, anonimowego surowca.

Zakłada się, że bez silnej identyfikacji i klarownego komunikatu produkt przegrywa cenowo z importem, a producenci tracą marże i kontrolę nad rynkiem.

Wyjątkowe jest to, że wszystkie kluczowe zakłady, odpowiadające za większość ubojów i eksportu, zdecydowały się na wspólne działania, aby odejść od konkurowania wyłącznie cenami, budując rozpoznawalność i wyższą wartość produktu.

Celem jest zatrzymać większą część zysków w kraju

Marka ma obejmować rynek krajowy i zagraniczny oraz opierać się na mierzalnych standardach jakości. Zakłada się, że połączenie całego łańcucha – od rolnika po eksport – ma zatrzymać większą część zysków w kraju i ograniczyć presję cenową. Równolegle rozwijany jest dostęp do nowych rynków, w tym azjatyckich, gdzie rozszerzane są możliwości eksportu wołowiny i jej przetworów.

Sygnatariusze porozumienia, któremu patronuje resort rolnictwa, zgodzili się, że wzrost eksportu musi iść w parze z wyższym popytem wewnętrznym, aby sektor nie był uzależniony wyłącznie od sprzedaży zagranicznej i globalnych wahań cen.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

