Von der Leyen: przyszłość UE to elektryfikacja i OZE

W czerwcu Komisja Europejska opublikuje długo oczekiwane recepty na kryzys. Głowna dotyczyć ma ograniczenia paliw kopalnych i zwiększenia odnawialnych źródeł oraz powszechnej elektryfikacji.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen dziś Europarlamencie – mówiąc o kryzysie naftowym wywołanym, wojną na Bliskim Wschodzie, wskazała, że Unia codziennie wydaje na import surowców o pół miliarda euro więcej niż na początku roku.

Powód jest oczywisty czyli gwałtowny wzrost cen po zablokowaniu najważniejszego szlaku żeglugowego czyli Cieśniny Ormuz. Komisja Europejska zgodziła się na działania osłonowe dla obywateli i przedsiębiorstw w postaci ulg w podatkach od paliw i energii. Ale szykuje też długofalowy plan – reakcji na przyszłe kryzysy.

10 czerwca plan wielkiej elektryfikacji UE

Jak podaje portal Politico – jedna z najważniejszych strategii ma zostać ogłoszona 10 czerwca. A chodzi „o plan działania na rzecz elektryfikacji, zawierający „ambitny” cel dla całej Unii”. Szefowa KE liczy też na szybkie przyjecie pakietu sieciowego, który zakłada wiele inwestycji w połączenia między systemami energetycznymi poszczególnych krajów. Ursula von der Leyen uważa, że to jeden z najlepszych sposobów na zwiększenie inwestycji w odnawialne źródła, które obecnie zmagają się z problemami z dostępem do sieci właśnie.

Forsowny rozwój OZE to jeden z głównych obok elektryfikacji sposobów Brukseli na uniezależnienie się od paliw kopalnych. Choć wielu ekspertów ostrzega, że zamierzenia władz unijnych będą nie tylko kosztowne ale mogą też okazać się mało realne.

Agnieszka Łakoma

