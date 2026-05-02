Dożywają 400-500 lat. Jaka jest tajemnica ich długowieczności

Rekin polarny to niezwykły mieszkaniec zimnych wód Arktyki. Ten powolny drapieżnik potrafi żyć 400–500 lat, co czyni go jednym z najdłużej żyjących osobników na Ziemi.

Żyje w ekstremalnych warunkach – niskie temperatury i głębiny oceanu nie stanowią dla niego problemu. Jest przykładem zwierzęcia, które powinno być szczególnie interesujące dla naukowców zajmujących się długowiecznością, tak popularnym obecnie tematem badań.

Mimo groźnego wyglądu porusza się bardzo wolno i żywi się głównie padliną oraz rybami. Naukowcy wciąż mają dużo do zrobienia w kwestii długowieczności o odkrycia wielu aspektów życia tego gatunku.

Znaczenie gospodarcze

Rekin polarny ma również znaczenie gospodarcze. Dawniej jego wątroba była cennym źródłem oleju wykorzystywanego do oświetlenia oraz produkcji różnych wyrobów. W niektórych regionach północnych jego mięso bywa spożywane, jednak wymaga specjalnej obróbki, ponieważ w stanie świeżym zawiera toksyczne substancje.

Rekin polarny może przyczynić się do rozwoju medycyny i biologii, co pośrednio może przynieść korzyści gospodarcze w Polsce.

Rekin polarny dożywa nawet 400–500 lat. Ta arktyczna istota żyje w bardzo zimnych wodach, rośnie powoli (około 1 cm rocznie) i osiąga dojrzałość płciową dopiero w wieku około 150 lat.

