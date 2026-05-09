Czy Czesi oddadzą nam w końcu kilkaset hektarów?

Po siedmiu dekadach sporów, wymieniania się dokumentami i dyplomatycznych przepychanek, wraca temat będący pokłosiem powojennego „prostowania granic”. Chodzi o grunty, których zwrotu od kilkudziesięciu lat bezskutecznie domagamy się od naszych południowych sąsiadów.

Spór dotyczy tzw. czeskiego długu terytorialnego, który powstał w latach 50. minionego wieku podczas korekty granic pomiędzy Polską a ówczesną Czechosłowacją. Polska przekazała wtedy 1205 hektarów terenów przygranicznych, a w zamian otrzymała jedynie 837 hektarów. Różnica wyniosła 368,44 ha i do dziś pozostaje nierozliczona.

Dług z czasów PRL wciąż nie spłacony

Problem ciągnie się od dekad mimo podpisanych dokumentów i wcześniejszych ustaleń. Temat wraca regularnie przy kolejnych rundach rozmów dyplomatycznych, ale finału nadal nie widać. W grze pozostają tereny położone głównie przy granicy w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim.

Ziemia zamiast pieniędzy

Rozważano różne warianty rozwiązania sporu, w tym rekompensatę finansową lub przekazanie innych działek (m.in. w Pradze lub w okolicach Bogatyni), ale Polska nie zgodziła się na wysuwane propozycje, uznając je za niekorzystne. Warszawa oczekuje realnego zwrotu ziemi, a nie symbolicznych rozliczeń rodem z partyjno-urzędniczych układanek pamiętających czasy RWPG.

Graniczny „tasiemiec”

Porozumienie w sprawie długu podpisano jeszcze w latach 90. Czeski rząd zatwierdził nawet listę działek przeznaczonych do przekazania. Mimo to sprawa utknęła. Na początku 2026 roku polskie MSZ powróciło do negocjacji i intensywnie szuka kompromisowego rozwiązania. W tle pojawiają się coraz większe emocje, bo dla wielu osób sprawa stała się symbolem szerszej palety nieuregulowanych rachunków między dawnymi państwami bloku wschodniego.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

