Jak oskubać Polaków z pieniędzy? Jest projekt „akcyza”

Podwyżka akcyzy na wszystkie napoje alkoholowe: o 15 proc. w 2026 roku (w stosunku do stawek z 2025 r.) oraz o kolejne 10 proc. w 2027 roku (rok do roku) - to najważniejsze założenia projektu, który Sejm skierował w piątek do komisji finansów. Dodatkowe pieniądze mają trafić do NFZ.

Rząd nie ma pieniędzy. W czyich rękach więc są?

Rząd planuje pilną aktualizację tzw. „akcyzowej mapy drogowej” i drastyczne podniesienie podatku na wyroby alkoholowe w latach 2026–2027.

Tyle wyniosą podwyżki

Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym zakłada wzrost stawek na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie o 15 proc.

w 2026 roku oraz o kolejne 10 proc. rok do roku w 2027 roku.

Vacatio legis

Nowe przepisy przewidują 6-miesięczne vacatio legis dla stawek na 2026 rok, co oznacza, że wejdą one w życie najwcześniej pół roku od ogłoszenia ustawy.

Znajdź pieniądze, a ja znajdę uzasadnienie

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, głównym celem jest ograniczenie spożycia alkoholu i walka z jego wysoką dostępnością ekonomiczną.

Dotychczas obowiązujące stawki akcyzy były skalkulowane w oparciu o całkowicie odmienne parametry makroekonomiczne, które nie mogły, w okresie kiedy tworzono obowiązujące regulacje (2021 r.), uwzględniać wzrostu inflacji spowodowanego wybuchem wojny na Ukrainie. Doprowadziło to do sytuacji, w której napoje alkoholowe stały się relatywnie tańsze niż prognozowane założenia w stosunku do zarobków konsumentów

podało Ministerstwo Finansów.

Rezultat jest prosty: pieniądze powędrują do budżetu państwa

Projekt wprowadza nowy mechanizm finansowy: budżet państwa zatrzyma stałe wpływy z akcyzy, a cała nadwyżka ponad określone limity trafi bezpośrednio do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Pieniądze zasilą Fundusz, gdy roczne wpływy z akcyzy przekroczą 10,4 mld zł – w przypadku alkoholu etylowego, 3,7 mld zł – w przypadku piwa, 600 mln zł – w przypadku wina i innych wyrobów pośrednich.

Złe zarządzanie, czyli „pieniędzy nie ma i nie będzie”

Kwota ta pozwoli na utrzymanie na dotychczasowym poziomie wpływów budżetowych z tytułu akcyzy odnotowywanych we wskazanych wyżej poziomach. Jednocześnie rozwiązanie to pozwoli na znaczne zwiększenie wpływów do NFZ - napisano w uzasadnieniu projektu ustawy.

pap, jb

