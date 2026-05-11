Ważne weto! Prezydent chroni polską ziemię

Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, uznając zawarte w niej regulacje za szczególnie niebezpieczne dla niewielkich producentów żywności. Przeciwnego zdania jest rząd, według którego nowe przepisy miałyby ułatwić obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym.

Choć ustawa przedstawiana była jako deregulacja, w praktyce osłabiała jeden z istotnych instrumentów kontroli państwa nad obrotem polską ziemią rolną. Ziemia nie jest zwykłym towarem, jest częścią narodowego dziedzictwa, podstawą bezpieczeństwa żywnościowego i fundamentem bytu polskiej wsi – powiedział prezydent Karol Nawrocki w nagraniu opublikowanym na platformie X.

Kupczenie polską ziemią

Według prezydenta, proponowane rozwiązania są szczególnie niebezpieczne dla niewielkich gospodarstw rolnych, które w wyniku zaostrzającej się konkurencji mogłyby zostać wypchnięte z rynku. Na stronie Kancelarii Prezydenta RP można przeczytać, że Karol Nawrocki wetuje ustawę, by chronić interes rolników i uniemożliwić masowy wykup polskiej ziemi – czytamy.

Zgoda szefa KOWR zbyteczna

Zawetowana przez prezydenta ustawa przewiduje m.in., że przedsiębiorca, który przekształca działalność z osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na spółkę handlową, mógłby nabyć nieruchomość rolną bez konieczności uzyskania zgody dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Z kolei spółka handlowa, która przekształca się w inną spółkę handlową, nie podlegałaby ograniczeniom w nabywaniu takich nieruchomości.

Czy rzeczywiście chodzi tylko o deregulację?

Według resortu rolnictwa, który przygotował projekt, celem zaproponowanych zmian w przepisach jest ograniczenie niepotrzebnych formalności, obniżenie kosztów transakcji i zwiększenie bezpieczeństwa prawnego obywateli. Ustawa ma być częścią rządowych działań na rzecz deregulacji. Ciekawe tylko czy to jedyna przyczyna, dla której krucha większość sejmowa tak prze do przyjęcia nowych regulacji? Weto prezydenta może odrzucić Sejm. Potrzeba to tego jednak większości kwalifikowanej trzech piątych głosów, a tego Koalicja Obywatelska nie może być pewna.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24, PAP

