Rolnicy nie nadążają z wymianą dachów z azbestem

Producenci rolni dostali co prawda dodatkowe dwa miesiące bezcennego czasu na usunięcie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i gospodarskich, ale wielu z nich nadal obawia się utraty dofinansowania.

Termin realizacji inwestycji przesunięto z 31 marca na 1 czerwca po sygnałach, że część gospodarstw nie zdąży zakończyć prac. Problemy mnożą się z tygodnia na tydzień: brakuje ekip dekarskich, opóźniają się dostawy materiałów, a odbiór niebezpiecznych odpadów w wielu regionach nadal kuleje.

Termin ważny także dla wypłat!

Uwaga! Nowy termin zakończenia prac jest jednocześnie ostatnim dniem na złożenie wniosku o płatność końcową w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty można przesłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych agencji. Rolnicy boją się, że nawet niewielkie opóźnienie może oznaczać utratę wsparcia i konieczność pokrycia całej inwestycji z własnych pieniędzy.

Czasu wciąż może brakować

MRiRW wydłużyło termin, ale samorząd rolniczy nie zmienił zdania. Współpracujący z izbami rolnymi fachowcy nadal przekonują dwa dodatkowe miesiące nadal mogą nie wystarczyć. Również z części gospodarstw wciąż dopływają sygnały, że problemy organizacyjne, w połączeniu ze spiętrzeniem robót przed sezonem mogą utrudnić rozliczenie inwestycji.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; na podst. MRiRW, ARiMR, Izby Rolnicze

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Tanie mieszkania znikają. W co grają deweloperzy?

Szok! Szwedzki gigant zamyka megasklep. Nowy trend?

Niemcy wykupują w Polsce mieszkania na wynajem

»»Atom z rekordowym poparciem Polaków – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24