Potężna susza pustoszy uprawy

Brak opadów i wysokie temperatury coraz częściej zmuszają rolników do przeorywania, a więc do likwidacji upraw i zmiany struktury zasiewów. Kondycja roślin jest najgorsza od lat, gdyż chroniczny deficyt wody w glebie uniemożliwia im pobieranie składników odżywczych.

Najbardziej cierpią plantacje rzepaku ozimego, zbóż oraz buraków cukrowych. W rezultacie zagrożonych suszą rolniczą jest w naszym kraju niemal 45 proc. gruntów ornych. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazują, że kwiecień był w Polsce jednym z najbardziej suchych miesięcy w ostatnich latach. W wielu lokalizacjach suma opadów nie przekroczyła 20-30 proc. normy wieloletnie.

Opóźnienia w uruchamianiu gminnych komisji szacujących straty

Samorząd rolniczy ostrzega, że zaniedbania administracyjne mogą pogłębić straty bardziej niż sama susza. Kluczowym problemem pozostają opóźnienia w uruchamianiu gminnych komisji szacujących straty. Izby rolnicze domaga się ich natychmiastowego powołania, argumentując, że nawet niewielka zwłoka uniemożliwia rolnikom podejmowanie racjonalnych i terminowych decyzji dotyczących zmian w zasiewach. W ocenie producentów rolnych, odpowiedzialność za realizację tego najczarniejszego scenariusza spadnie przede wszystkim na instytucje państwowe odpowiedzialne za reagowanie kryzysowe.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

