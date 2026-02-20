Zmiany w licytacjach komorniczych?

Sposób sprzedaży ziemi rolnej w licytacjach komorniczych budzi rosnące kontrowersje. Samorząd rolniczy alarmuje, że obecne przepisy pozwalają na udział w licytacjach praktycznie każdemu, także podmiotom niezwiązanym z szeroko rozumianą produkcją rolną, co prowadzi do przejmowania gruntów przez inwestorów spoza wsi.

Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych, stoi to w sprzeczności z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, której celem jest ochrona gospodarstw rodzinnych i lokalnej struktury agrarnej.

Pierwszeństwo dla rolników

Rolnicy postulują wprowadzenie zasad podobnych do tych obowiązujących w przetargach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, gdzie pierwszeństwo mają rolnicy indywidualni z danej gminy lub okolicy.

Pora uprzykrzyć życie spekulantom

Proponowane zmiany obejmują ograniczenie udziału podmiotów nierolniczych oraz wzmocnienie roli KOWR poprzez możliwość skorzystania z prawa pierwokupu w sytuacjach budzących wątpliwości. Według samorządu, takie rozwiązania stabilizowałyby lokalny rynek ziemi i chroniły przed działaniami spekulacyjnymi.

Czy rząd zdecyduje się na zmiany?

Pismo KRIR trafiło już do ministra rolnictwa. Teraz ruch należy do resortu. Jeśli propozycje samorządu zostałyby wdrożone, oznaczałoby to istotną zmianę zasad gry na rynku ziemi – szczególnie w obszarze egzekucji komorniczej.

Dla rolników pytanie jest proste: czy państwo faktycznie chce chronić ziemię rolną, czy pozostawi ją w pełni mechanizmom rynkowym. Najbliższe miesiące pokażą, w którą stronę pójdą decyzje.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomosci Agro telewizji wPolsce24; Źródło: Agrofakt.pl

