Unijny dług poszedł na bieżące wydatki lewicowego rządu

Hiszpańskiemu rządowi brakowało pieniędzy na emerytury, więc wziął część z KPO. To kolejny przykład, że słynny program unijny, który miał pobudzić inwestycje w gospodarkę po okresie pandemii COVID, mówiąc delikatnie - nie do końca spełnił swoje zadanie.

Media hiszpańskie poinformowały o łataniu dziury w wydatkach funduszami w ramach KPO, a portal Euractive pisze wręcz, że rząd znalazł się w ogniu krytyki z tego powodu. Hiszpański Trybunał Obrachunkowy potwierdził bowiem, że władze dokonały zmian w budżecie tak, by 2,4 mld euro z Funduszu na rzecz Odbudowy po COVID (RRF) trafiło na wypłaty emerytur w 2024 r. Natomiast media hiszpańskie podały, że w zeszłym roku rząd przeznaczył co najmniej kolejne 8,5 mld euro na wypłatę emerytur i wydatki socjalne.

Wściekła krytyka w Brukseli

Portal cytuje także krytyczną opinię Andreasa Schwaba, szefa Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego. W wywiadzie dla El Mundo” Schwab uznał wykorzystywanie pieniędzy z RRF do „tuszowania problemów budżetowych w krajowym systemie emerytalnym jest absolutnie niedopuszczalne”.

Tymczasem Komisja Europejska potwierdziła oficjalnie już, że Hiszpania wykorzystała 10,2 mld euro z funduszy Next Generation wyłącznie na wydatki bieżące w ciągu pierwszych pięciu lat działania Planu Odbudowy. Według danych na koniec 2025 roku kraj ten wykorzystał w sumie ponad 45 mld euro z RRF.

Przypomnijmy, że fundusz na rzecz odbudowy unijnej gospodarki po COVID utworzony został w efekcie zaciągnięcia – po raz pierwszy długu przez Wspólnotę i tylko część pieniędzy, jakie trafiły do krajów członkowskich stanowią dotacje – większość to pożyczki. Zadłużenie unijne trzeba będzie spłacić.

Agnieszka Łakoma

