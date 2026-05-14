Unijny dług poszedł na bieżące wydatki lewicowego rządu
Hiszpańskiemu rządowi brakowało pieniędzy na emerytury, więc wziął część z KPO. To kolejny przykład, że słynny program unijny, który miał pobudzić inwestycje w gospodarkę po okresie pandemii COVID, mówiąc delikatnie - nie do końca spełnił swoje zadanie.
Media hiszpańskie poinformowały o łataniu dziury w wydatkach funduszami w ramach KPO, a portal Euractive pisze wręcz, że rząd znalazł się w ogniu krytyki z tego powodu. Hiszpański Trybunał Obrachunkowy potwierdził bowiem, że władze dokonały zmian w budżecie tak, by 2,4 mld euro z Funduszu na rzecz Odbudowy po COVID (RRF) trafiło na wypłaty emerytur w 2024 r. Natomiast media hiszpańskie podały, że w zeszłym roku rząd przeznaczył co najmniej kolejne 8,5 mld euro na wypłatę emerytur i wydatki socjalne.
Wściekła krytyka w Brukseli
Portal cytuje także krytyczną opinię Andreasa Schwaba, szefa Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego. W wywiadzie dla El Mundo” Schwab uznał wykorzystywanie pieniędzy z RRF do „tuszowania problemów budżetowych w krajowym systemie emerytalnym jest absolutnie niedopuszczalne”.
Tymczasem Komisja Europejska potwierdziła oficjalnie już, że Hiszpania wykorzystała 10,2 mld euro z funduszy Next Generation wyłącznie na wydatki bieżące w ciągu pierwszych pięciu lat działania Planu Odbudowy. Według danych na koniec 2025 roku kraj ten wykorzystał w sumie ponad 45 mld euro z RRF.
Przypomnijmy, że fundusz na rzecz odbudowy unijnej gospodarki po COVID utworzony został w efekcie zaciągnięcia – po raz pierwszy długu przez Wspólnotę i tylko część pieniędzy, jakie trafiły do krajów członkowskich stanowią dotacje – większość to pożyczki. Zadłużenie unijne trzeba będzie spłacić.
Agnieszka Łakoma
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
PERN będzie pompował ropę z Gdańska do Niemiec?
Ważny wyrok: 180 tys. zł odszkodowania za słup na działce!
Dramatyczny zjazd nastrojów w budowlance!
»»Ceny w sklepach ciągle pod presją – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.