Na kryzys czarne złoto - Azja ratuje się węglem

Wojna na Bliskim Wschodzie, skąd kraje azjatyckie przede wszystkim odbierały ropę i gaz, powoduje, że teraz muszą wykorzystywać coraz więcej węgla. Choć węgiel też jest na światowych rynkach coraz droższy w związku w wojną, to jednak ten wzrost cen jest nieporównywalnie niższy niż w przypadku ropy czy gazu

W kryzysie naftowym wywołanym blokada Cieśniny Ormuz , przez co eksport arabskich surowców energetycznych został mocno ograniczony, Azja zwraca się w stronę węgla, by zapewnić obywatelom i gospodarce bezpieczeństwo energetyczne. Coraz więcej krajów wykorzystuje go do wytwarzania energii, o czym informują światowe media.

Kilkudziesiecioprocentowe wzrosty produkcji energii z węgla

Dane pokazują wzrost produkcji w elektrowniach węglowych w Japonii - o 11 proc. niż rok temu. Największy skok nastąpił w Korei Południowej - o 40 proc. rok do roku, a ostatnio tak dużo energii węglowej kraj ten produkował siedem lat temu.

Choć węgiel też jest na światowych rynkach coraz droższy w związku w wojną, to jednak ten wzrost cen jest nieporównywalnie niższy niż w przypadku ropy czy gazu. Gdy notowania gazu skroplonego (LNG) są o 62 proc. wyższe niż na początku roku, to w przypadku - o 13 proc.

Agnieszka Łakoma

