„Psychotechnika” drożeje. Ile teraz zapłacą kierowcy?

Podwyższenie wysokości opłat za obowiązkowe badania psychologiczne dla kierowców ze 150 zł do 200 zł przewiduje nowy projekt rozporządzenia MZ, który opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wyższa stawka obejmie m.in. kierowców zawodowych.

Projektowane przepisy zmieniają rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Zmiany dotyczą stawek za badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz ponowne badania przeprowadzane w trybie odwoławczym.

„Proponowana stawka opłat za badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz ponowne badanie psychologiczne przeprowadzane w trybie określonym w art. 84 ust. 2 i 3 ustawy w kwocie 200 zł, jest zbliżona do rzeczywistego kosztu ich przeprowadzania, uwzględnia ona zarówno czas wykonania tych badań, jak i amortyzacje sprzętów (urządzeń) oraz koszty utrzymania lokalu, co zostało potwierdzone w pismach od podmiotów je wykonujących” - wskazano w ocenie skutków regulacji projektu rozporządzenia.

Kto musi wykonywać badania psychotechniczne?

Zmiana wysokości opłat za egzaminy psychologiczne dotyczy wyłącznie grup kierowców objętych ustawowym obowiązkiem wykonywania takich badań (m.in. kierowców zawodowych, instruktorów, egzaminatorów czy osób, którym zatrzymano prawo jazdy np. za jazdę pod wpływem alkoholu lub przekroczenie limitu punktów karnych).

Projekt przewiduje przepis przejściowy, co oznacza, że za badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu rozpoczęte, a niezakończone wydaniem orzeczenia psychologicznego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, kierowcy zapłacą 150 zł.

Projekt trafił do konsultacji, a każda zainteresowana strona ma 30 dni na zgłoszenie uwag i opinii. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

PAP, sek

