Rynek elektryków pod dyktando Chin

Międzynarodowa Agencja Energetyczna prognozuje, że w 2035 roku po drogach całego świata będzie jeździć ponad pięciokrotnie więcej aut elektrycznych niż obecnie. Na razie najwięcej produkują ich i kupują Chińczycy. I to Państwo Środka jest absolutnym liderem w eksporcie elektryków.

Agencja opublikowała dziś raport o rozwoju elektromobilności, wskazując na wzrost sprzedaży e-aut w 100 krajach świata w ostatnim roku i rosnącym zainteresowaniu w tym roku szczególnie po tym, jak drastycznie zdrożało paliwo w następstwie wojny na Bliskim Wschodzie. Obecnie 80 milionów ludzi posiada auta z wtyczką, a według optymistycznych prognoz MAE „bez żadnych nowych zapowiedzi politycznych, globalna flota pojazdów elektrycznych (z wyłączeniem jednośladów i trójkołowców) wzrośnie do 510 milionów w 2035 roku”.

Dyrektor Wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Fatih Birol przekonuje, że „spadki cen akumulatorów oraz potencjalne reakcje polityczne na obecny globalny kryzys energetyczny” przyczynią do wzrostu sprzedaży aut elektrycznych”. W 2025 roku sprzedano ich 20 milionów czyli o 20 proc. więcej niż w 2024 r.

Chiny głównym rozgrywającym w branży elektromobilności

Z raportu wynika, że to Chiny pozostają największym na świecie centrum produkcyjnym pojazdów elektrycznych, na ten kraj przypada „prawie trzy czwarte z około 22 milionów samochodów elektrycznych wyprodukowanych na całym świecie w zeszłym roku”. Jednocześnie chiński eksport tych aut podwoił się, osiągając rekordowy poziom ponad 2,5 miliona sztuk. Tym samym Chiny zdeklasowały Europę i Amerykę Północną.

Raport przypomina, że Chiny pozostają również „dominującym ogniwem w łańcuchach dostaw pojazdów elektrycznych, odpowiadając za ponad 80 proc. produkcji ogniw akumulatorowych w 2025 roku”. A udział tego kraju w produkcji kluczowych materiałów do akumulatorów jest jeszcze wyższy.

Agnieszka Łakoma

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ile zarabiają lekarze? 600 medyków w elicie finansowej

„Znalezione nie kradzione?” Nowe przepisy

Morawiecki apeluje. „Na stole leży projekt. Obniży rachunki o 1/3”

»»Ciężki kryzys polskiej motoryzacji – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24