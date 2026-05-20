Mocny punkt paliwowej logistyki. Ruszyła inwestycja PERN

PERN oddał do eksploatacji masowy front kolejowy w Bazie Paliw w Nowej Wsi Wielkiej (woj. kujawsko-pomorskie). Inwestycja umożliwia jednoczesny przeładunek do 36 wagonów-cystern i dwukrotnie zwiększa zdolności bazy w zakresie transportu kolejowego. Obecnie baza pod Bydgoszczą jest jednym z największych i najnowocześniejszych węzłów logistycznych paliw w kraju, zapewniającym sprawną redystrybucję paliw z importu i utrzymanie ciągłości zaopatrzenia rynku.

Najnowsza inwestycja PERN to 42 nowe stanowiska do jednoczesnego rozładunku cystern kolejowych. Każde z nich wyposażono w trzy niezależne przyłącza, umożliwiające obsługę różnych paliw tj. oleju napędowego oraz benzyn silnikowych. Nowa infrastruktura zapewnia krótszy czas obsługi składów kolejowych oraz możliwość przyjmowania dużych wolumenów paliw i ich dalszego kierowania w głąb Polski - do innych baz, odbiorców hurtowych i na rynek detaliczny.

W ramach inwestycji powstał również nowy układ torowy o długości około 3,5 kilometra, dostosowany do sprawnej obsługi pełnych składów kolejowych, wskazano także.

„Konsekwentnie rozbudowujemy infrastrukturę PERN tak, aby odpowiadała zarówno na bieżące potrzeby rynku, jak i na wyzwania, które mogą się pojawić w sytuacjach podwyższonego zapotrzebowania lub ograniczeń w innych kanałach logistycznych. Nowy front kolejowy w Nowej Wsi Wielkiej wzmacnia rolę naszej bazy jako ważnego hubu dystrybucyjnego i zwiększa udział kolei w systemie zaopatrzenia kraju w paliwa. To inwestycja, która daje nam większą elastyczność operacyjną i realnie wzmacnia bezpieczeństwo dostaw” - podkreślił prezes PERN Daniel Świętochowski.

Nowa inwestycja jest elementem długofalowej strategii spółki, ukierunkowanej na rozwój nowoczesnej, elastycznej i odpornej infrastruktury logistycznej. Projektując instalację, PERN uwzględnił zarówno obecne potrzeby rynku, jak i przyszłe wyzwania sektora energii. Infrastruktura została przygotowana do obsługi biopaliw nowej generacji, w tym HVO (uwodornionego oleju roślinnego). Całość zaprojektowano z myślą o wysokim poziomie bezpieczeństwa, ochronie środowiska oraz niezawodności działania.

PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw.

ISBnews, sek

