Gdy biznes spożywczy liczył zyski, rolnicy w Afryce ubożeli

W ciągu ostatnich dwóch lat cena czekolady na świecie gwałtownie wzrosła. Nie przekłada się to jednak na dochody afrykańskich rolników, którzy stoją dziś na krawędzi bankructwa.

Produkcja kakao stanowi ok. 7 proc. PKB Ghany, która – obok Wybrzeża Kości Słoniowej – należy do największych światowych producentów ziarna kakaowego. Jego eksport generuje 15 proc. wpływów dewizowych kraju. Wydawałoby się zatem, że nagły wzrost cen kakao w 2024 r., który został spowodowany słabymi plonami, powinien przynieść tamtejszym rolnikom duże zyski. Nic takiego się jednak nie wydarzyło.

Międzynarodowe koncerny żywnościowe, które skupują ziarno kakaowca, zareagowały na problemy z surowcem w bardzo sprytny sposób – zmniejszyły wielkość tabliczek czekolady i zarazem podniosły ich cenę. Dzięki temu utrzymały wysokie dochody.

Konrad Kołodziejski, tygodnik „Sieci”