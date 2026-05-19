Morawiecki apeluje. "Na stole leży projekt. Obniży rachunki o 1/3"

Od pół roku na stole leży gotowy projekt ustawy Prezydenta Karola Nawrockiego, który mógłby obniżyć rachunki o jedną trzecią – pisze na portalu X były premier Mateusz Morawiecki. Jak dodaje, Polska zmaga się z jednymi z najwyższych cen energii na świecie.

„Polska jest jednym z najdroższych rynków energii na świecie. To przede wszystkim skutek zielonego ładu. Aż 2/3 kosztu wyprodukowania energii z elektrowni węglowej w ostatnim czasie to koszt uprawnień ETS! Miała być energia po 250 zł/MWh – tymczasem elektrownie węglowe za sam koszt emisji płacą 280 zł/MWh” – pisze Morawiecki.

Utopić Polskę? Co robi rząd?

Były premier zwraca uwagę, że drogie koszty energii negatywnie odbijają się na konkurencyjności polskiego przemysłu.

Przemysł energochłonny traci konkurencyjność, a rząd, zamiast działać – tylko się przygląda. W czerwcu zeszłego roku Minister Rozwoju obiecywał wprowadzenie specjalnego kontraktu na tanią energię dla przemysłu. Obiecywali 250 zł/MWh na 5 lat. Minął niemal rok, a nie zobaczyliśmy nawet projektu ustawy…

Niemiecki rząd wspiera swój przemysł

Dla kontrastu Morawiecki wskazuje na działania Niemiec, które według niego wspierają zarówno przemysł, jak i obywateli.

Tymczasem Niemcy wydają kolejne miliardy euro na wsparcie swojego przemysłu i obywateli – ograniczając koszty energii oraz dystrybucji – podkreśla.

Tusk zajmuje się Ziobrą z pełnym zaangażowaniem

Były premier przypomina też o gotowym projekcie ustawy, który jego zdaniem mógłby realnie obniżyć rachunki Polaków.

Od pół roku na stole leży gotowy projekt ustawy Prezydenta @NawrockiKn, który mógłby obniżyć rachunki o 1/3. Podczas gdy inne kraje UE prześcigają się w pomysłach – rząd Donalda Tuska przygląda się, jak upadają kolejne polskie firmy – zauważa Morawiecki.

Nowy pomysł „Zespołu Pracy”

Dodatkowo były szef rządu wskazuje na autorski plan Zespołu Pracy dla Polski, który ma na celu obniżenie cen energii i wsparcie przedsiębiorstw.

Kompleksowy plan obniżenia cen energii zawiera również „Program energetyczny dla Polski” zaprezentowany przez Zespół Pracy dla Polski. Mówimy jasno – 🟩Tak dla wsparcia Polskich firm, 🟥NIE dla zielonego ładu!”

Morawiecki podkreśla w ten sposób, że jego zdaniem obecna polityka energetyczna nie chroni ani polskich firm, ani konsumentów, a jednocześnie obciąża ich wysokimi kosztami.

