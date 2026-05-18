Kto wygra światową rywalizację?

Na początku XXI w. Stany Zjednoczone sprzedawały towary o wartości ok. 729 mld dol. rocznie, a wartość chińskiego eksportu wynosiła 266 mld dol. Aktualnie roczna wartość chińskiego sprzedaży zagranicznej to ok. 3,59 bln dol., a eksport USA sięga ok. 1,9 bln dol. Chińska „fabryka świata” dominuje w produkcji przemysłowej, elektronice użytkowej, tekstyliach, bateriach, panelach słonecznych i coraz większej liczbie nowoczesnych technologii. Największą część chińskiego eksportu stanowią maszyny i urządzenia elektryczne, w tym smartfony, komputery i komponenty elektroniczne.

Stany Zjednoczone pozostają jednak największą gospodarką świata pod względem nominalnego PKB oraz zachowują przewagę w produktywności, innowacjach i globalnych finansach. Dominacja dolara jako światowej waluty rezerwowej daje USA wyjątkową pozycję, pozwala na finansowanie deficytów handlowych i zadłużenia publicznego przy stosunkowo wysokim zaufaniu inwestorów. Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych nie oznacza wyłącznie słabości gospodarczej – jest również efektem ogromnej siły nabywczej amerykańskiego konsumenta i centralnej roli dolara w światowym systemie finansowym.

Handel pomiędzy USA i Chinami pozostaje jednym z najważniejszych kół zamachowych światowej gospodarki, mimo wzajemnych ceł.

Marta Kaczyńska-Zielińska, tygodnik „Sieci”