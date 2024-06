Konie arabskie z polskich stadnin. Warte miliony

Na tegorocznej aukcji Pride of Poland w Janowe Podlaskim zostanie wystawionych 15 klaczy i 3 ogiery, a na Summer Sale dodatkowo ok. 30 innych koni. Od 9 do 13 sierpnia w stadninach Janów Podlaski i Michałów odbędą się Dnia Konia Arabskiego.

Jak zapowiedziała na wtorkowej konferencji prasowej doradczyni dyrektora generalnego KOWR ds. koni arabskich Anna Stojanowska, w tym roku na Pride of Poland w ramach oferty głównej ma pojawić się 15 klaczy i 3 ogiery, z kolei na „aukcji poniedziałkowej” (12 sierpnia), w ramach oferty dla osób „o właściwie każdym poziomie portfela i zasobności tego portfela” zostanie wystawionych ok. 30 koni - zarówno klaczy, jak i ogierów.

Jakość dla nielicznych

Stojanowska dodała, że w ofercie na Pride of Poland pojawi się koń mający przyciągnąć dla nielicznych -szczególne zainteresowanie, czyli pochodząca z Michałowa „niezwykle utytułowana” klacz.

Uznaliśmy, że ta oferta musi być wąska, nieliczna, po to, żeby przywrócić ludziom wiarę w to, że jakość ma wartość limitowaną i tylko nieliczni mogą dostąpić przywileju kupienia tak dobrego konia - powiedziała Stojanowska.

Impreza dla wszystkich

Jednocześnie dodała, że tegoroczna impreza w Janowie Podlaskim będzie imprezą masową.

Otwieramy bramy Janowa dla ludzi, którzy niekoniecznie są specjalistami w hodowli koni, ale po prostu chcą obejrzeć piękne widowisko - podkreśliła.

Krowy finansują konie

Prezes Stadniny Koni Janów Podlaski Leszek Świętochowski pytany o sytuację finansową zapewnił, że „stadnina zachowuje płynność bieżącą”.

Przyznał, że łączna wysokość zadłużenia stadniny wynosi 6 mln złotych, co „na bieżące przepływy finansowe jest bardzo znaczącym zobowiązaniem”.

Poinformował też, że „ciągłość finansową” stadninie zapewnia produkcja bydła mlecznego (stadnina ma ok. 300 krów).

Przystąpiliśmy do zwiększenia stada o 60 jałówek cielnych, co umożliwi zwiększenie bieżących wpływów w granicach 20 proc. - dodał.

Stadnina na plusie

Prezes Stadniny Koni Michałów Monika Słowik oceniła z kolei, że stadnina w Michałowie ma „dobrą sytuację finansową”.

W ubiegłym roku wpływy z koni to było 9 mln zł, to naprawdę bardzo duża kwota. Oczywiście na tę kwotę zapracowały dwie klacze, które zostały sprzedane podczas Pride of Poland w roku 2023. Wynik finansowy na koniec ubiegłego roku to ponad milion złotych - powiedziała Słowik.

Dodała, że w tym roku Stadnina Koni Michałów wystawi 5 koni na aukcji głównej Pride of Poland i 10 koni na „aukcji poniedziałkowej”.

Dni Konia Arabskiego

W dniach 9-13 sierpnia w stadninach koni Janów Podlaski i Michałów odbędą się Dnia Konia Arabskiego na które złożą się zawody sportowe, Narodowy Pokaz Koni Czystej Krwi Arabskiej, aukcje Pride of Poland i Summer Sale oraz parady hodowlane w obu stadninach.

Powstała w 1817 r. Stadnina w Janowie Podlaskim jest najstarszą państwową stadniną koni w Polsce. Zgodnie z informacją zamieszczoną na jej stronie, obecnie stadnina ma 16 stajni, w których hodowanych jest 340 koni czystej krwi arabskiej oraz 650 sztuk bydła.

Stadnina koni arabskich czystej krwi w Michałowie założona z kolei została w 1953 roku. Przejęła ona konie ze zlikwidowanej w tym samym czasie stadniny w Klemensowie, koło Zamościa.

Co roku w sierpniu Janów Podlaski przyciąga rzesze hodowców i miłośników koni arabskich czystej krwi za sprawą dwóch wydarzeń - Polskiego Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi, który organizowany jest od 1979 roku, oraz aukcji koni arabskich Pride of Poland (pod tą nazwą od 2001 r.). Pierwsza aukcja odbyła się w 1970 r.

PAP

