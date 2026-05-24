Wysokie kary za „nielegalną” wodę

Woda staje się towarem deficytowym, a państwo coraz mocniej patrzy na ręce tym, którzy pobierają ją bez stosownych zezwoleń. W latach 2025-2026 Wody Polskie wydały już ponad 6,5 tys. decyzji dotyczących nielegalnego poboru wód podziemnych. Łączna wartość kar przekroczyła 14 mln zł, a najwyższa sankcja sięgnęła aż 766 tys. zł.

Problem przestaje dotyczyć wyłącznie wyschniętych rzek i pól. Coraz szybciej kurczą się także strategiczne zasoby wód podziemnych, z których korzystają gospodarstwa, firmy i mieszkańcy wielu regionów kraju.

Susza wymusza korzystanie z głębszych studni

Coraz niższy poziom wód gruntowych sprawia, że rolnicy i prywatni użytkownicy zaczynają wiercić głębiej i pobierać większe ilości wody. Przepisy pozwalają bez zezwolenia korzystać z ujęć głębokich na 30 metrów i pobierać z nich do 5 metrów sześciennych wody dziennie. Gdy susza się pogłębia, wielu użytkowników przekracza jednak te limity. Eksperci alarmują, że w części regionów nielegalny pobór może odpowiadać nawet za połowę oficjalnie rejestrowanego zużycia wody. Skala zjawiska rośnie wraz z kolejnymi miesiącami bez większych opadów.

Kontrole ruszyły pełną parą

Wody Polskie zwiększają liczbę kontroli terenowych. W ubiegłym roku niemal co piąta z nich dotyczyła poboru wód podziemnych. W tym roku udział takich kontroli ma wzrosnąć do 25 proc. Polska weszła już jednocześnie w etap suszy meteorologicznej, rolniczej, hydrologicznej i hydrogeologicznej. Najgroźniejszy pozostaje właśnie kryzys dotyczący wód podziemnych. Bez odbudowy retencji i większych opadów problem może szybko wymknąć się spod kontroli.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości AGRO telewizji wPolsce24

Na podst. Wody Polskie, TopAgrar