Bruksela przejmie nadzór nad giełdą? Domański mówi tak

Czy Polska odda unijnemu urzędowi część kluczowych uprawnień w zakresie rynku kapitałowego? To coraz bardziej prawdopodobny scenariusz, zwłaszcza że rząd Donalda Tuska mocno wspiera pomysł unii kapitałowej w Europie, za którą lobbują zwłaszcza Niemcy i Francja.

Pomysł stworzenia jednolitego rynku kapitałowego w Unii Europejskiej ma jej pomóc w pozyskaniu finansowania wielkich inwestycji, zwłaszcza związanych z transformacją energetyczną kontynentu. Władze w Brukseli uznały, że obecna sytuacja – gdy działanie rynku kapitałowego regulują krajowe przepisy, to nie sprzyjają przepływowi kapitału i utrudnia pozyskiwanie go przedsiębiorstwom, stąd idea unii kapitałowej. Jednak ze względu na duży opór w kilku krajach, jak Irlandia czy Holandia, Berlin postanowił wziąć sprawę w swoje ręce i powołał E6 grupę chętnych czyli sześciu państw zainteresowanych przyśpieszeniem prac na jednolitym rynkiem kapitałowym w UE na początku roku. Teraz szanse na urzeczywistnienie pomysłu wzrosły, bo w ostatni piątek ministrowie finansów E6: Niemiec, Francji, Hiszpanii, Holandii, Włoch i Polski, którą reprezentował minister finansów Andrzej Domański, zgodzili się, że w ramach unii kapitałowej trzeba oddać część kompetencji krajowych Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) z siedzibą w Paryżu. Urząd ten porównywalny jest często z działającą w USA Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i miałby – w efekcie integracji rynków kapitałowych – mieć tak samo silne kompetencje.

Według mediów (m.in. Chosun.Biz) ESMA mógłby „bezpośrednio nadzorować giełdy papierów wartościowych, izby rozliczeniowe, firmy zarządzające aktywami i giełdy kryptowalut w całej Unii”, jak również krajowe depozytów papierów wartościowych.

Okazało się, że „sześć krajów uzgodniły na zakończenie spotkania ministrów jak najszybsze rozszerzenie uprawnień ESMA, nie określając konkretnego terminu”. Media światowe cytują wypowiedź niemieckiego ministra finansów Larsa Klingbeila (SPD), który wskazał, że „rząd niemiecki jest gotowy do podjęcia działań na rzecz scentralizowanego nadzoru” .

Choć decyzja ministrów uznawana jest za przełomową, to jednak plan unii kapitałowej wymaga poparcia przynajmniej kwalifikowanej większości krajów członkowskich, co nie będzie łatwe.

Agnieszka Łakoma

