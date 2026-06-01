Z górników… kolejarze?

Polska Grupa Górnicza, która od ub. roku współpracuje z Kolejami Śląskimi ws. przekwalifikowań zawodowych odchodzących z pracy pracowników górnictwa na zawody kolejarskie, zaprasza zainteresowanych na kolejne spotkanie informacyjne. W transporcie potrzebni są maszyniści, mechanicy, elektromechanicy, technicy utrzymania taboru

PGG realizuje też działania restrukturyzacyjne z wykorzystaniem instrumentów osłonowych dla pracowników przewidzianych w znowelizowanej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Porozumienie o wsparciu dla pracowników odchodzących z branży górniczej, obejmujące zmianę kwalifikacji zawodowych i zatrudnienie na nowych miejscach pracy w branży kolejowej, podpisali w listopadzie ub. roku przedstawiciele KŚ, PGG oraz spółki Synercom Usługi Wspólne z grupy PGG.

Jak wynika z poniedziałkowej informacji PGG, wspólny projekt zatrudnienia byłych górników na stanowiskach związanych z utrzymaniem i prowadzeniem taboru kolejowego jest w toku, a w środę 3 czerwca br. odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne dot. oferty w tej sprawie.

Nowa praca w służbach utrzymania ruchu i taboru kolejowego

Projekt zakłada zatrudnienie byłych górników na stanowiskach związanych przede wszystkim z utrzymaniem i prowadzeniem taboru kolejowego: w transporcie potrzebni są maszyniści, mechanicy, elektromechanicy, technicy utrzymania taboru, a w przyszłości też pracownicy administracyjni i techniczni.

Program obejmuje m.in. doradztwo zawodowe, badania predyspozycji, szkolenia oraz wsparcie w procesie zatrudnienia.

Inicjatywa wpisuje się w działania restrukturyzacyjne PGG mające wspierać przekwalifikowania wybranych pracowników i ich wyjście z branży. Służą temu też instrumenty osłonowe przewidziane w ramach obowiązującej od początku br. znowelizowanej ustawy górniczej.

PGG realizuje program odejść dla 4300 osób

W minionym tygodniu PGG podała, że z odpraw pieniężnych i urlopów górniczych skorzystało już 1750 pracowników: w tym do połowy maja br. zaakceptowano 780 wniosków o jednorazowe odprawy pieniężne, z których skorzystało 630 pracowników.

W ramach przejść na urlopy górnicze dotychczas zaakceptowano 2744 wnioski, a odeszło 1120 pracowników. W lipcu na podobne urlopy dla pracowników przeróbki ma odejść ok. 224 pracowników.

Zgodnie z założeniami PGG redukcja zatrudnienia w br. ma wynieść łącznie 4,3 tys. osób, z czego 3,6 tys. osób obejmą programy odejść, a ok. 700 osób odejdzie na emerytury lub w ramach innych zwolnień.

PAP, sek

