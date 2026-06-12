Po co Angeli Merkel migranci? "By zatrzymać skrajną prawicę"

Angela Merkel ponownie zabrała głos w sprawie rosnących wpływów partii „Alternatywy dla Niemiec”. Była kanclerz zaapelowała do obywateli posiadających doświadczenie migracyjne, aby aktywnie angażowali się po stronie ugrupowań, które sprzeciwiają się współpracy z AfD.

Podczas wywiadu wyemitowanego przez publiczną rozgłośnię Hessischer Rundfunk była kanclerz Niemiec Angela Merkel odniosła się do rosnącej popularności Alternatywy dla Niemiec (AfD). Polityk zaapelowała do obywateli posiadających migracyjne korzenie, aby wspólnie z ugrupowaniami politycznego centrum przeciwstawiali się wpływom tej partii.

Chciałabym, żeby wszyscy razem wystąpili przeciwko tej partii i żebyśmy nie dzielili się dalej jako polityczne centrum, powiedzmy, na tych z „historią migracyjną” i tych bez tej historii. Bo wtedy nasz kraj osłabłby w starciu z AfD – apelowała Angela Merkel o czym poinformował portal (pch24.p)[https://pch24.pl/wiadomosci/imigranci-orezem-merkel-przeciwko-prawicy-wszyscy-jestesmy-narodem-niemieckim,713293]

Zdaniem Merkel osoby o migracyjnych korzeniach nie powinny pozostawać bierne wobec zmian zachodzących na niemieckiej scenie politycznej.

I nie ma znaczenia, czy obywatel Niemiec jest nim od dwóch lat, czy od czterech dni; czy cała jego rodzina jest obywatelami Niemiec od trzech pokoleń - dodała.

Była kanclerz Merkel wyraziła sprzeciw wobec partii AfD i zaapelowała o współpracę polityczną i społeczną wśród obywateli, w tym osób z doświadczeniem migracyjnym, aby wspólnie odrzucać idee AfD.

Komentarze internautów

Wypowiedź Merkel wywołała liczne komentarze w internecie. Część komentatorów uznała ją za potwierdzenie politycznej roli migrantów w niemieckim życiu publicznym i stwierdza jasno, że po to jej byli migranci, by „zatrzymać skrajną prawicę”, inni zwracali uwagę, że była kanclerz mówiła o obywatelach Niemiec posiadających migracyjne korzenie, a nie o nowej fali imigracji.

Na podstawie pch24, jb

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