Bon senioralny. Oto, co należy się seniorom
Nowe wsparcie dla seniorów coraz bliżej. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą bon senioralny. Ma być dostępny dla każdego kto ukończył 65 rok życia i jest obywatelem.
Darmowy bon dla seniorów po 65 roku życia jest świadczeniem niepieniężnym przyznawanym na usługi doraźne, które mają trafić do seniorów jeszcze w tym roku.
Bon senioralny. Jakie usługi?
Seniorzy otrzymają za darmo konkretną usługę. Chodzi między innymi o przygotowanie posiłków, utrzymanie porządku, pomoc w ubraniu się czy wsparcie w korzystaniu z opieki zdrowotnej i zapewnianie kontaktu z otoczeniem.
Dla kogo bon senioralny?
Z bonu będą mogli skorzystać seniorzy, których średni dochód nie przekracza 3410 złotych miesięcznie. Program ma ruszyć jeszcze w tym roku. Bon będzie przyznawany na wsparcie doraźne, trwające maksymalnie do dwóch tygodni.
Przegłosowane
Za uchwaleniem ustawy głosowało 415 posłów, jeden był przeciw, a 20 wstrzymało się od głosu.
Realizacja programu wsparcia
Program ma być wprowadzany stopniowo, w pierwszej kolejności w gminach, w których nie są realizowane publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów. Będzie realizowany w ramach trzyletnich programów rządowych. Ich wykonawcą będą gminy. Pierwszy program ma zostać uruchomiony w latach 2026-2028.
Pula pieniędzy
Łączna pula środków z budżetu państwa na jego realizację to miliard złotych – 100 mln zł w 2026 r. (program ma ruszyć w IV kwartale), 400 mln zł w 2027 r. oraz 500 mln zł w 2028 r.
Nowe przepisy przewidują, że Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Senioralnej będzie koordynował działania dotyczące opieki długoterminowej oraz przygotowywał coroczne raporty o sytuacji osób starszych w Polsce.
Ustawa trafi teraz do Senatu.
pap, jb
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