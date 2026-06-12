Bon senioralny. Oto, co należy się seniorom

Nowe wsparcie dla seniorów coraz bliżej. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą bon senioralny. Ma być dostępny dla każdego kto ukończył 65 rok życia i jest obywatelem.

Darmowy bon dla seniorów po 65 roku życia jest świadczeniem niepieniężnym przyznawanym na usługi doraźne, które mają trafić do seniorów jeszcze w tym roku.

Bon senioralny. Jakie usługi?

Seniorzy otrzymają za darmo konkretną usługę. Chodzi między innymi o przygotowanie posiłków, utrzymanie porządku, pomoc w ubraniu się czy wsparcie w korzystaniu z opieki zdrowotnej i zapewnianie kontaktu z otoczeniem.

Dla kogo bon senioralny?

Z bonu będą mogli skorzystać seniorzy, których średni dochód nie przekracza 3410 złotych miesięcznie. Program ma ruszyć jeszcze w tym roku. Bon będzie przyznawany na wsparcie doraźne, trwające maksymalnie do dwóch tygodni.

Przegłosowane

Za uchwaleniem ustawy głosowało 415 posłów, jeden był przeciw, a 20 wstrzymało się od głosu.

Realizacja programu wsparcia

Program ma być wprowadzany stopniowo, w pierwszej kolejności w gminach, w których nie są realizowane publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów. Będzie realizowany w ramach trzyletnich programów rządowych. Ich wykonawcą będą gminy. Pierwszy program ma zostać uruchomiony w latach 2026-2028.

Pula pieniędzy

Łączna pula środków z budżetu państwa na jego realizację to miliard złotych – 100 mln zł w 2026 r. (program ma ruszyć w IV kwartale), 400 mln zł w 2027 r. oraz 500 mln zł w 2028 r.

Nowe przepisy przewidują, że Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Senioralnej będzie koordynował działania dotyczące opieki długoterminowej oraz przygotowywał coroczne raporty o sytuacji osób starszych w Polsce.

Ustawa trafi teraz do Senatu.

pap, jb

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