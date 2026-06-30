Dyskusja o podatkach i zatrudnieniu w DHL w Polsce

Nowe ogłoszenie o pracę przypisane firmie DHL otwiera dyskusję o sposobie funkcjonowania niemieckich firm w Polsce. Internauci na platformie X alarmują: „Patrzcie jakie oferty pracy dają do magazynu na terenie Polski”.

Zerowy CIT dla polskiego budżetu

Ze sprawozdania finansowego za rok 2024 wynika, że DHL eCommerce sp. z o.o. (spółka zajmująca się obsługą paczek i bezpośrednio konkurująca z InPostem), przy przychodach rzędu 2,82 mld zł, zapłaciła podatek CIT w wysokości 0 zł dla polskiego budżetu państwa.

DHL e-comm sp. z o.o.: przychody 2,7 mld zł, a CIT w Polsce – 0 mln zł. Na poziomie globalnym DHL zapłacił jednak prawie 1,5 mld euro podatków – alarmuje na platformie X Rafał Brzoska.

Spółka wykazała w Polsce brak podatku CIT w danym roku przy wysokich przychodach.

A w Polsce bezrobocie rośnie

Z najnowszych ogłoszeń rekrutacyjnych publikowanych pod szyldem DHL, często realizowanych przez agencje zatrudnienia działające na zlecenie lub w imieniu firmy, wynika, że w części ofert pojawiają się profile kandydatów z rynków wschodnich (m.in. Ukrainy i Białorusi), którzy są zatrudniani do pracy na terenie Polski. Taka struktura ogłoszeń jest szeroko komentowana w internecie.

Tak sytuację komentują internauci na platformie X.

Stanowisko DHL eCommerce Polska odnośnie ogłoszenia

W nawiązaniu do Pańmstwa publikacji dotyczącej ogłoszenia rekrutacyjnego przypisywanego naszej firmie, oświadczamy, że nie zamieściliśmy takiego ogłoszenia, nie zleciliśmy jego zamieszczenia ani jego przygotowania i odbyło się to bez naszej zgody. Jego treść jest niezgodna z naszymi standardami etycznymi oraz procedurami wewnętrznymi. Natychmiast po wykryciu tej sytuacji nakazaliśmy wycofanie go z domeny publicznej, dlatego zwracamy się o usunięcie go Państwa portalu.

Jako jeden z kluczowych podmiotów na rynku logistycznym, Grupa DHL zatrudnia i współpracuje w Polsce z blisko 10 000 osób. Wszystkie nasze procesy rekrutacyjne i operacyjne są prowadzone w 100% legalnie, w pełnej zgodzie z polskim prawem oraz najwyższymi standardami etycznymi. W naszych strukturach nikogo nie promujemy ani nie deprecjonujemy ze względu na narodowość – jedynym kryterium oceny człowieka są jego kompetencje, rzetelność oraz profesjonalizm. Przypisywanie naszej firmie ksenofobicznych narracji jest działaniem uderzającym w dobre imię naszej spółki.

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KRS, x, jb