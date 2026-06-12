Cenowa karuzela na rynku jaj. Co się dzieje?

Na polskim rynku jaj spożywczych trwa cenowa huśtawka. Po wielkanocnych spadkach i chwilowej stabilizacji, stawki ponownie idą w dół. Najbardziej rzuca się w oczy nawet 35-40-proc. dysproporcja między drożejącymi jajami ściółkowymi, a taniejącymi klatkowymi.

Czy krajowe ceny zrównają się z europejskimi? Czego można spodziewać się w najbliższych miesiącach? Odpowiedzi na tak postawione pytania wcale nie są oczywiste.

„Trójki” zamieszały na rynku

W Polsce jest drożej niż w innych krajach. Jak precyzuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, ceny detaliczne jaj ściółkowych zaczęły szybko rosnąć od jesieni ub.r. – w momencie, gdy sieci handlowe wycofały z półek tzw. „trójki”, a więc jajka od kur z chowu klatkowego. Obecne korekty wynikają z twardych mechanizmów rynkowych. W praktyce wygląda to tak; w Polsce jest drogo, więc zapewne dojdzie teraz do „wypłaszczenia się” najbardziej odstających cen, co pomoże w przywróceniu niedawnej równowagi.

Od kosztów nie uciekniesz

Na finalną cenę jaj składa się wiele czynników. Dużo zależeć będzie m.in. od: tempa odbudowywania stad, które przestały istnieć po przejściu ptasiej grypy; bieżącej sytuacji epidemiologicznej czy od skali importu spoza Unii Europejskiej. Pod uwagę trzeba także wziąć kwestie kosztowe, a więc przede wszystkim ceny nawozów i pasz.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) szacuje, że do 2035 roku globalny rynek jaj wzrośnie o około 22 proc., a roczna produkcja osiągnie poziom około 120 mln ton. Największymi producentami są Chiny, Indie, Indonezja, Stany Zjednoczone i Brazylia. Poziom spożycia jaj jest silnie zróżnicowany geograficznie. Najniższą konsumpcję, poniżej 50 jaj rocznie na mieszkańca, notuje się w wielu krajach afrykańskich. Z kolei najwyższe spożycie, przekraczające 300 jaj na osobę rocznie, występuje w krajach Ameryki Łacińskiej, m.in. w Meksyku, Kolumbii i Argentynie, a także w części państw azjatyckich, takich jak Japonia, Indonezja i Korea Południowa. Średnia konsumpcja w Unii Europejskiej wynosi około 245-248 jaj na mieszkańca rocznie. W przypadku naszego kraju jest to nieco ponad 200 jajek.

Trzeci największy producent w UE

Polska należy do czołowych producentów jaj w Unii Europejskiej. W 2024 roku pogłowie kur niosek wynosiło 42,2 mln sztuk, co daje nam trzecie miejsce w UE (za Hiszpanią i Niemcami). Produkcja jaj konsumpcyjnych osiągnęła 12,4 mld sztuk. Krajowi producenci w ostatnich latach mierzyli się jednak z problemem licznych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. W 2025 roku choroba objęła blisko 10,3 mln sztuk drobiu, w tym około 5,5 mln kur niosek. Najwięcej przypadków odnotowano w województwach mazowieckim i wielkopolskim.

Trzeci największy eksporter na świecie

Polska jest znaczącym eksporterem netto. Około 40 proc. krajowej produkcji trafia na rynki zagraniczne. W 2024 roku wartość eksportu wyniosła 473 mln euro, co zapewniło naszemu krajowi trzecie miejsce na świecie. Od stycznia do września 2025 roku sprzedaliśmy zagranicę 177 tys. ton jaj, nieznacznie mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie, dzięki wzrostowi cen na rynkach międzynarodowych, wartość eksportu zwiększyła się rok do roku aż o 39 proc., osiągając 415 mln euro. Głównymi odbiorcami polskich jaj były kraje Unii Europejskiej, przede wszystkim Niderlandy, Niemcy, Francja i Czechy, a także Wielka Brytania.

Grzegorz Szafraniec

na podst. gov.pl, trade.gov.pl, Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

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