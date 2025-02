Nie będzie jaj? Pod nóż trafiło aż 2,3 mln kur

Ceny jaj na Wielkanoc mogą zaskoczyć. Grypa ptaków, poważne opóźnienia w wypłatach odszkodowań dla hodowców, który byli zmuszeni do wybicia swych stad i związany z tym spadek produkcji sprawiają, że sytuacja na rynku się komplikuje. Czy jajek wystarczy dla wszystkich? Raczej rak, choć tanio nie będzie.

Od stycznia wykryto w Polsce 29 ognisk ptasiej grypy, w wyniku czego pod nóż trafiło aż 2,3 mln kur. Hodowcy ograniczyli inwestycje, nie odbudowują również pogłowia po przejściu wirusa. Odpowiada za to Skarb Państwa, który nie wypłaca w terminie odszkodowań za likwidację stad. W efekcie, w minionym roku liczba kur nieśnych w Polsce spadła o 5 mln sztuk w porównaniu do 2023 roku, co znacznie ograniczyło produkcję jaj. Rynku nie da się oszukać: niższa podaż, przy zwiększonym popycie – a taki zawsze towarzyszy świętom Wielkiej Nocy – zawsze idzie w parze z wyższymi cenami.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Niemcy po wyborach. Zielony Ład oklapnie?

„Myślisz Tusk, mówisz drożyzna”

Masło drożeje. I to nie koniec złych wieści ze sklepów

»»MORAWIECKI MÓWI „DOŚĆ”: Wzywam Tuska do obniżenia cen - obejrzyj na antenie telewizji wPolsce24