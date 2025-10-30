Jajka nawet o 60 proc. droższe

TYLKO U NAS

Na rynku zaczyna brakować jaj. Jak informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz niedobory, które już doprowadziły do gwałtownego wzrostu cen pojawiły się w całej Europie.

W transakcjach hurtowych ceny jaj klasy M wzrosły rok do roku o 60 procent, a „elki” podrożały o połowę. Obecnie jajko klatkowe klasy M kosztuje przeciętnie około 65 groszy, zaś klasy L – 75 groszy. W przypadku jaj ściółkowych jest to odpowiednio 70 i 80 groszy.

W samym tylko październiku ceny hurtowe wzrosły średnio o 12 proc. Zasadniczą przyczyną jest rozlewająca się na kolejne województwa grypa ptaków, a także rzekomy pomór drobiu. Te dwie groźne choroby zakaźne zdziesiątkowały stada i sparaliżowały odbudowę produkcji.

Jaj po prostu brakuje. W rolnictwie nie da się odtworzyć potencjału w kilka tygodni, a nowe ogniska chorób tylko pogłębiają problem – mówią przedstawiciele Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

Analitycy ostrzegają, że wzrosty cen w hurcie wkrótce odczują także konsumenci. Co gorsza, ograniczona podaż zbiega się z sezonem świątecznym, kiedy popyt na jaja tradycyjnie jest najwyższy.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

