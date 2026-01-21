W sklepach masowo brakuje jajek!

W coraz większej liczbie sklepów klienci trafiają na puste półki w dziale z jajami. Na razie problem dotyczy części lokalizacji, jednak branża drobiarska ostrzega, że sytuacja może się pogorszyć. Przyczyną są dwa nakładające się na siebie zjawiska: grypa ptaków oraz wycofanie jaj klatkowych z oferty dużych sieci handlowych.

Jak podaje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, w ciągu sześciu tygodni pogłowie kur niosek w Polsce spadło o co najmniej 5 mln sztuk, czyli o około jedną dziesiątą. Co istotne, największe straty dotknęły fermy z chowem alternatywnym, dokładnie tym, którego dziś oczekują detaliści. Tymczasem około 68 proc. krajowej produkcji nadal pochodzi z chowu klatkowego, który został wypchnięty z półek.

Efektem jest kryzys podaży: ceny jaj alternatywnych rosną, a klatkowych maleją, bo nie ma na nie zbytu. Branża apeluje o czasowe dopuszczenie ich do sprzedaży.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

