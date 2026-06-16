Płać 60 proc. zysków. Obajtek: To kolejny cios w konkurencyjność

Propozycja wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków ponownie wywołała krytykę przedsiębiorców oraz części opinii publicznej. Rząd zmienia prawo, gdyż w budżecie brakuje mu pieniędzy. Chce też odzyskać to co budżet państwa stracił na tarczach paliwowych. To nowy podatek. Stawka? Aż 60 procent. Głos w sprawie zabrał europoseł i były prezes Daniel Obajtek, który w ostrych słowach skrytykował koncepcję dodatkowego obciążenia największych firm.

Przedmiot sporu

Podatek od nadzwyczajnych (ponadprzeciętnych) zysków spółek paliwowych ma obowiązywać od 1 sierpnia 2026 r., ale ma działać wstecznie – obejmie okres od 1 marca do 31 grudnia 2026 r.

Stawka tego podatku ma wynosić 60 proc. od nadwyżki ponadprzeciętnych przychodów (zysków liczonych względem średniej marży z 2025 r.).

Cios w przedsiębiorstwa

Sama idea podatku ma być przejawem krótkowzrocznego podejścia do polityki gospodarczej:

Propozycja wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków to kolejny cios wymierzony w konkurencyjność polskiej gospodarki i kolejny przykład krótkowzrocznego populizmu fiskalnego❗️ - komentuje europoseł PiS Daniel Obajtek.

Wysokie koszty energii

W swoim wpisie zwrócił uwagę na wysokie koszty energii w Polsce i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw:

Już dziś Polska mierzy się z jednymi z najwyższych cen energii w Europie. To oznacza wyższe koszty produkcji, mniejszą konkurencyjność naszych przedsiębiorstw i coraz trudniejsze warunki do prowadzenia biznesu.

Utrata konkurencyjności

Były prezes ORLEN argumentuje, że dodatkowe obciążenia fiskalne mogą ograniczać możliwości inwestycyjne spółek, które – w jego ocenie – powinny koncentrować się na transformacji energetycznej:

Rząd próbuje łatać bieżący deficyt kosztem funduszy, które w normalnych warunkach rynkowych pracowałyby jako CAPEX na transformację energetyczną kraju. Nie można jednocześnie żądać od krajowych czempionów miliardowych inwestycji w czystą energię, bezpieczeństwo dostaw i nowoczesną infrastrukturę, i jednocześnie drenować ich z płynności finansowej. To rażąca niekonsekwencja strategiczna i czysty populizm tego rządu.

Europoseł podkreśla, że skutki podatku odczują nie tylko największe przedsiębiorstwa, ale cała gospodarka:

W efekcie ucierpią nie tylko największe firmy. Każdy dodatkowy podatek oznacza mniej środków na inwestycje, innowacje i nowe miejsca pracy. Polskie przedsiębiorstwa będą miały jeszcze trudniejsze warunki do konkurowania na rynkach międzynarodowych.

Polska. Czy to dobre miejsce na inwestycje?

Według niego istotne są również konsekwencje wizerunkowe dla Polski jako miejsca inwestycji:

Taki sygnał zostanie również odczytany przez zagranicznych inwestorów jako dowód na brak stabilności i przewidywalności otoczenia gospodarczego. W świecie, w którym kapitał może wybierać spośród wielu lokalizacji, firmy będą lokować swoje inwestycje tam, gdzie warunki są bardziej przyjazne i przewidywalne.

Cios w przedsiębiorców

Polityk wskazał, że priorytetem powinno być obniżenie kosztów prowadzenia działalności i stabilność regulacyjna:

Polska potrzebuje dziś niższych kosztów energii, stabilnych regulacji i wsparcia dla przedsiębiorczości. Potrzebuje polityki wzmacniającej konkurencyjność gospodarki, a nie kolejnych podatków, które ograniczą inwestycje i osłabią tempo rozwoju kraju❗️

Debata wokół podatku od nadmiarowych zysków wpisuje się w szerszy spór o model finansowania transformacji energetycznej oraz rolę największych spółek w gospodarce. Rząd wskazuje na potrzebę zwiększenia wpływów budżetowych, natomiast krytycy – tacy jak Obajtek – ostrzegają przed możliwym osłabieniem inwestycji i spadkiem konkurencyjności.

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X, jb