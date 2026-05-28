Kwartalny zysk Orlenu. Fąfara: sukces; Obajtek: kiepsko

Zysk netto Grupy Orlen w pierwszym kwartale tego roku wyniósł ponad 8,1 mld zł i był wyższy o ponad 3,9 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego - przekazał w czwartek koncern w raporcie giełdowym. Jego przychody wyniosły 75,8 mld zł, a EBITDA LIFO osiągnęła 14,1 mld zł.

„Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych w kwocie 3 mld 21 mln zł zysk netto Grupy Orlen osiągnął wartość 8 mld 154 mln zł i był wyższy o 3 mld 948 mln zł rok do roku” - przekazał w czwartek koncern w skonsolidowanym raporcie za pierwszy kwartał tego roku.

W komunikacie prasowym koncern podkreślił, że „Grupa Orlen zakończyła pierwszy kwartał 2026 r. z dobrymi wynikami finansowymi”. Jak zaznaczono, przy zysku netto 8,1 mld zł, przychody wyniosły tam 75,8 mld zł, natomiast EBITDA LIFO osiągnęła 14,1 mld zł, „co jest efektem wysokiej efektywności operacyjnej i rosnących wolumenów sprzedaży wszystkich kluczowych produktów”.

Jednocześnie koncern podał, że w pierwszym kwartale tego roku przeznaczył 5,4 mld zł „na inwestycje wzmacniające bezpieczeństwo energetyczne oraz rozwój nowoczesnych zero i niskoemisyjnych źródeł energii”.

Fąfara: bardzo dobre wyniki we wszystkich segmentach

Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara zwrócił uwagę, że początek tego roku „upłynął pod znakiem dużej niestabilności i bezprecedensowej zmienności na światowych rynkach energii”. Zaznaczył przy tym, że w takim otoczeniu koncern kolejny raz „potwierdził swoją odporność i skuteczność działania”.

„Gwarantujemy bezpieczeństwo energetyczne Polski, oferując Polakom paliwa po najniższych cenach w Unii Europejskiej. Jednocześnie zapewniamy ich pełną dostępność. Osiągnęliśmy przy tym bardzo dobre wyniki we wszystkich segmentach działalności, konsekwentnie zwiększając udział rynków zagranicznych w przychodach detalicznych Grupy” - oświadczył Fąfara, cytowany w komunikacie prasowym Orlenu.

Obajtek: łupią na paliwie, nie prowadzą żadnych nowych inwestycji

Orlen prezentuje wyniki za I kwartał 2026 i znowu kiepsko w porównaniu do roku 2023, w którym jeszcze ja i mój zespół zarządzaliśmy koncernem: ►Przychody 75,8 mld zł (w I kwartale 2023 110,3 mld zł), ► Zysk netto 8,1 mld zł (w I kwartale 2023 9,2 mld zł) - pisze na X w komentarzu danych Orlenu europoseł Daniel Obajtek, prezes koncernu 2016-2023.

Wyniki gorsze, a ratują je głównie te segmenty, które bezpośrednio związane są z cenami paliw ►EBITDA na rafinerii dwa razy wyższa 3,1 mld zł vs 1,5 mld zł (czytaj: wyższe ceny paliw) ► EBITDA na detalu paliw o 1/3 wyższa: 0,9 mld zł vs 0,67 mld zł (czytaj: wyższe ceny paliw) bardzo spadają nakłady inwestycyjne 5,4 mld zł vs 6,2 mld zł w I kwartale 2023, co oznacza brak nowych inwestycji*i ograniczanie capex utrzymaniowego - analizuje były prezes spółki.

W skrócie: łupią na paliwie, nie prowadzą żadnych nowych inwestycji i akwizycji. Jedyne, czym się chwalą, to tym, co było realizowane jeszcze przez nas – podsumowuje Daniel Obajtek.

PAP, X , sek

