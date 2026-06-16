Uwaga na Urząd Skarbowy! Zacznie się dziś po 19:00

We wtorek, 16 czerwca 2026 roku, między godziną 19 a 22 nie będzie działać usługa Twój e-PIT. Przyczyną są pracę serwisowe, o czym informuje Urząd Skarbowy

Jak przekazano w komunikacie, przerwa wynika z zaplanowanych prac serwisowych prowadzonych w systemach.

W dniu 16.06.2026 r., w godzinach od 19 do 22, w usłudze eUrząd Skarbowy będą prowadzone prace techniczne

— czytamy w komunikacie.

W tym czasie użytkownicy mogą mieć ograniczony dostęp do usług elektronicznych Krajowej Administracji Skarbowej.

Prace mają charakter techniczny i są związane z utrzymaniem oraz modernizacją systemów wykorzystywanych przez administrację skarbową. Za ich działanie odpowiada Krajowa Administracja Skarbowa.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Wyprowadzić fabryki z Polski!

Ukraina prze do Unii kosztem polskich interesów

Wielka polska sieć stacji paliw sprzedana

»»Najmłodsi ekonomiści nagrodzeni – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24

fakt, jb