Uwaga na Urząd Skarbowy! Zacznie się dziś po 19:00
We wtorek, 16 czerwca 2026 roku, między godziną 19 a 22 nie będzie działać usługa Twój e-PIT. Przyczyną są pracę serwisowe, o czym informuje Urząd Skarbowy
Jak przekazano w komunikacie, przerwa wynika z zaplanowanych prac serwisowych prowadzonych w systemach.
W dniu 16.06.2026 r., w godzinach od 19 do 22, w usłudze eUrząd Skarbowy będą prowadzone prace techniczne
— czytamy w komunikacie.
W tym czasie użytkownicy mogą mieć ograniczony dostęp do usług elektronicznych Krajowej Administracji Skarbowej.
Prace mają charakter techniczny i są związane z utrzymaniem oraz modernizacją systemów wykorzystywanych przez administrację skarbową. Za ich działanie odpowiada Krajowa Administracja Skarbowa.
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fakt, jb
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