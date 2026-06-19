Branża mięsna zdycha. Winna jest Unia Europejska

Ponad 30 polskich organizacji sektora rolno-spożywczego apeluje o pilne moratorium legislacyjne w Unii Europejskiej. Powodem jest skumulowana presja regulacyjna Zielonego Ładu, rosnące koszty energii, pasz oraz transportu. Branża ostrzega, że kolejne obciążenia zagrażają europejskiemu bezpieczeństwu żywnościowemu.

Podczas III Kongresu Światowy Dzień Mięsa w Warszawie przedstawiciele sektora zaprezentowali wspólne stanowisko.

Sygnatariusze apelu domagają się wstrzymania nowych unijnych inicjatyw nakładających obowiązki na rolników do końca obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego.

O co chodzi?

Szczególny niepokój budzi procedowanie przepisów o dobrostanie zwierząt, rozporządzenia EUDR czy Nature Restoration Law w momencie, gdy ważą się losy budżetu unijnego na lata 2028–2034. Jak podkreśla dr Witold Choiński, prezes Związku POLSKIE MIĘSO, branża oczekuje przeprowadzenia testu konkurencyjności wobec importu z państw trzecich oraz powiązania przyszłych regulacji z realnymi, dedykowanymi źródłami finansowania. Rynek po protestach z lat 2023–2024 wciąż nie doczekał się obiecanych systemowych uproszczeń, co rodzi głęboką niepewność inwestycyjną.

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mw