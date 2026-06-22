Szok! O 1,5 mld zł dziennie rosło zadłużenie w maju

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec maja 2026 r. wyniosło ok. 2 bln 135,6 mld zł, co oznacza wzrost o 46,8 mld zł (czyli o 2,2 proc.) w stosunku do kwietnia br. – wynika z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w poniedziałek wstępnych danych.

Maj liczył 31 dni, więc dług rósł o około 1,5 mld zł na dzień

MF podało, że dług krajowy wyniósł ok. 1 bln 715,3 mld zł, a dług zagraniczny - 420,3 mld zł (czyli 19,7 proc. całego długu Skarbu Państwa).

PAP, sek

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