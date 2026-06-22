Zmarł Alan Greenspan. „Odszedł gigant”

Alan Greenspan, ekonomista i wieloletni szef amerykańskiej Rezerwy Federalnej, zmarł w poniedziałek w wieku 100 lat - podała stacja NBC News. Jak poinformowała żona Greenspana, Andrea Mitchell, ekonomista zmarł z powodu powikłań choroby Parkinsona.

„Alan zmarł dziś rano w naszym domu w wieku 100 lat z powodu powikłań choroby Parkinsona” – przekazała Mitchell w oświadczeniu.

„Był gigantem, który przez dziesięciolecia pomagał kształtować amerykańską gospodarkę pod rządami prezydentów obu partii” - stwierdziła.

Greenspan jako prezes Rezerwy Federalnej kierował amerykańską polityką pieniężną przez pięć kadencji (w latach 1987-2006) pod rządami czterech prezydentów, w tym w okresie jednej z najdłuższych ekspansji gospodarczych w historii USA, boomu trwającego od 1991 do 2001 roku.

Krytykowano go jednak również za decyzje, które zdaniem jego oponentów stworzyły warunki do globalnego kryzysu finansowego w latach 2007-2008, takie jak propagowanie deregulacji sektora finansowego - podkreśliła NBC.

W opublikowanym w 2011 r. raporcie dwupartyjnej Komisji ds. Badania Kryzysu Finansowego oceniono, że „ponad 30 lat deregulacji i polegania na samoregulacji przez instytucje finansowe, za którymi opowiadali się były prezes Rezerwy Federalnej Alan Greenspan i inni, wspierane przez kolejne administracje i Kongresy oraz aktywnie promowane na każdym kroku przez potężny sektor finansowy, doprowadziło do usunięcia kluczowych zabezpieczeń, które mogłyby pomóc uniknąć katastrofy”.

PAP, sek

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