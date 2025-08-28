PZU: fuzja z Pekao SA zgodnie z harmonogramem

Projekt fuzji PZU z Pekao SA przebiega zgodnie z harmonogramem - poinformował podczas czwartkowej konferencji prasowej członek zarządu czasowo wykonujący obowiązki prezesa PZU Tomasz Tarkowski. Dodał, że PZU jest w fazie przygotowania do przeprowadzenia podziału.

„Realizujemy projekt wspólnie z Pekao SA zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem” - powiedział szef PZU.

„Zmiana na stanowisku prezesa nie wpływa na harmonogram, ani nie wstrzymuje przygotowań. Jesteśmy w tej chwili w trakcie prac. Zachowujemy ciągłość zarządzania nie tylko w tym projekcie, ale we wszystkich pozostałych. My jesteśmy w tej chwili w fazie przygotowania do przeprowadzenia podziału” - dodał.

Tomasz Tarkowski, p.o. prezesa PZU / autor: materiały prasowe PZU

Na początku czerwca PZU i Bank Pekao podpisały porozumienie o współpracy, która docelowo ma doprowadzić do reorganizacji i zwiększenia efektywności grupy kapitałowej. Na czele nowej grupy ma stać bank, a nie – jak dotychczas – ubezpieczyciel. Jak podawano, efektem reorganizacji może być uwolnienie nadwyżki kapitałowej na poziomie 20 mld zł.

Aby transakcja PZU i Banku Pekao mogła dojść do skutku, konieczny będzie podział PZU poprzez wyodrębnienie spółki holdingowej oraz w 100 proc. zależnej od niej spółki prowadzącej działalność operacyjną w zakresie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Następnie spółka holdingowa PZU miałaby zostać połączona z Bankiem Pekao jako podmiotem przejmującym.

Docelowo na GPW notowany miałby być Bank Pekao, a akcjonariusze PZU mieliby otrzymać akcje Pekao obecnie posiadane przez PZU, a także nowo wyemitowane akcje banku. Prezes Banku Pekao Cezary Stypułkowski przekazywał na początku sierpnia, że warunki wymiany akcji mogą być znane pod koniec pierwszego lub na początku drugiego kwartału przyszłego roku. Jego zdaniem cała transakcja zakończy się na przełomie pierwszego i drugiego półrocza przyszłego roku. Po całej transakcji udział Skarbu Państwa w nowym podmiocie miałby wynieść ok. 27 proc.

Na początku sierpnia dotychczasowy prezes PZU Andrzej Klesyk został odwołany z funkcji, a jego obowiązki czasowo przejął Tomasz Tarkowski. Ministerstwo Aktywów Państwowych argumentowało dymisję Klesyka potrzebą dostosowania polityki zarządczej spółki do celów właścicielskich oraz koniecznością skuteczniejszej realizacji strategii rozwoju. Zapewniło również, że „nie wpływa na projekty realizowane przez spółkę”.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi PZU – spółka giełdowa. W skład Grupy wchodzą m.in.: PZU Życie, Link4 TU, TUW PZUW, Alior Bank, Bank Pekao. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.

Bank Pekao został założony w 1929 r. i jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce. Zysk netto banku w I półroczu tego roku osiągnął 3,29 mld zł.

